EUA lançam nave espacial secreta em possível missão a órbita de altitude inédita

A nave espacial robô secreta X-37B, das Forças Armadas dos EUA, decolou da Flórida na noite desta quinta-feira (28) em sua sétima missão, a primeira lançada a bordo de um foguete SpaceX Falcon Heavy, com potencial de levá-la a uma órbita de altitude inédita.

O Falcon Heavy, composto por três núcleos de foguetes unidos, decolou de sua plataforma de lançamento no Centro Espacial Kennedy, da Nasa, em Cabo Canaveral, com lançamento transmitido ao vivo pela SpaceX.

O lançamento ocorreu após mais de duas semanas de tentativas frustradas e atrasos. Três contagens regressivas anteriores foram abortadas devido ao mau tempo e a problemas técnicos não especificados, levando as equipes em terra a recolher a espaçonave de volta para seu hangar antes de prosseguir com o voo.

Agora, a partida acontece duas semanas após o avião espacial robô da China, conhecido como Shenlong, ou "Dragão Divino", ser lançado em sua terceira missão em órbita desde 2020, adicionando uma nova reviravolta à crescente rivalidade EUA-China no espaço.

O Pentágono divulgou poucos detalhes sobre a missão X-37B, que é conduzida pela Força Espacial dos EUA, como parte do programa de lançamento espacial de segurança nacional das Forças Armadas.

A nave, construída pela Boeing, tem aproximadamente o tamanho de um ônibus pequeno e se assemelha a um ônibus espacial em miniatura, sendo projetada para implantar vários dispositivos e realizar experimentos tecnológicos em voos orbitais de longa duração.

No final de cada missão, a nave desce pela atmosfera para pousar em uma pista, semelhante a um avião. Ela realizou seis missões anteriores, desde 2010.

A missão desta quinta-feira marca o primeiro lançamento a bordo do foguete Falcon Heavy mais potente da SpaceX, capaz de transportar cargas ainda mais pesadas do que o X-37B para o espaço, possivelmente em órbita geoestacionária, a mais de 35 mil km acima da Terra.

O X-37B, também chamado de Veículo de Teste Orbital, foi anteriormente limitado a voos em órbita terrestre baixa, a altitudes abaixo de 2.000 km.

O Pentágono não divulgou a que altura a nave espacial voará desta vez. No entanto, em um comunicado no mês passado, o Escritório de Capacidades Rápidas da Força Aérea disse que a "missão nº 7" envolveria testes de "novos regimes orbitais, testando tecnologias futuras de conscientização do domínio espacial".

Tais comentários levaram analistas da indústria e rastreadores espaciais amadores a especular que o X-37B pode estar indo para uma órbita altamente elíptica ao redor da Terra ou até mesmo um caminho que poderia levá-lo a perto da Lua, uma região do espaço que tem despertado crescente interesse do Pentágono.

"Talvez essa coisa vá em direção à Lua e entregue uma carga", disse Bob Hall, diretor da empresa de monitoramento de tráfego espacial Comspoc, que analisa as trajetórias de objetos orbitais. Quanto mais perto a espaçonave voa da L ua, mais difícil pode ser retornar com segurança à Terra.

O X-37B também transporta um experimento da Nasa para estudar como as sementes de plantas são afetadas pela exposição prolongada ao ambiente hostil da radiação no espaço.

A capacidade de cultivar alimentos no espaço tem grandes implicações para manter os astronautas nutridos durante futuras missões de longo prazo à Lua e a Marte.

O igualmente secreto Shenlong da China foi lançado em 14 de dezembro por um foguete longa marcha 2F, um sistema de lançamento menos poderoso que o Falcon Heavy da SpaceX e, acredita-se, limitado a entregar cargas em órbita terrestre baixa.

Ainda assim, o general B. Chance Saltzman, da Força Espacial, disse a repórteres em uma conferência do setor no início deste mês que esperava que a China lançasse Shenlong na mesma época que o voo do X-37B, em um gesto de competição.

"Não é surpresa que os chineses estejam extremamente interessados em nossa nave espacial. Nós estamos extremamente interessados na deles", disse Saltzman, de acordo com declarações publicadas na revista Air & Space Forces, uma revista aeroespacial dos EUA.

"Esses são dois dos objetos mais observados em órbita enquanto estão em órbita. Provavelmente, não é coincidência que eles estão tentando nos igualar em timing e sequência disso", acrescentou.

A duração planejada da última missão do X-37B não foi divulgada, mas presume-se que irá até junho de 2026 ou mais, dada a tendência de voos sucessivamente mais longos.

Sua última missão permaneceu em órbita por mais de dois anos antes de um pouso de retorno em novembro de 2022.