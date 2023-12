SpaceX lança primeiro satélite espião da Coreia do Sul

Reuters

Um foguete Falcon 9 da SpaceX, transportando o primeiro satélite espião da Coreia do Sul, foi lançado nesta sexta-feira (1º) da Base Espacial de Vandenberg, na Califórnia, depois que a Coreia do Norte lançou com sucesso seu próprio satélite de reconhecimento militar no mês passado.

O satélite foi colocado em órbita e pouco mais de uma hora após o lançamento "estabeleceu comunicação com sucesso com uma estação terrestre", disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

A SpaceX encerrou a transmissão ao vivo da missão minutos após a decolagem do foguete e, em seguida, a recuperação de seu impulsionador do estágio principal, sem mostrar a implantação da carga útil sul-coreana.

Primeiro satélite espião da Coreia do Sul foi lançado nesta sexta-feira (1º) da Base Espacial de Vandenberg, na Califórnia - SpaceX/AFP

Em maio, a Coreia do Sul usou seu próprio veículo de lançamento Nuri para colocar em órbita um satélite com capacidade de missão pela primeira vez, mas contratou a empresa americana SpaceX para lançar um total de cinco satélites espiões até 2025, em um esforço para acelerar o seu objetivo de ter vigilância 24 horas por dia sobre a península coreana.

A Coreia do Sul tem contado com seus aliados norte-americanos para obter informações por satélite, mas está planejando uma série de satélites de reconhecimento e comunicações militares como parte de um impulso mais amplo para o espaço.

Depois de duas tentativas anteriores terem terminado em quedas de foguetes neste ano, a Coreia do Norte usou o seu próprio veículo de lançamento Chollima-1 para colocar em órbita o satélite de reconhecimento Malligyong-1.

Pyongyang ainda não divulgou nenhuma imagem desse satélite e os analistas dizem que suas capacidades plenas são desconhecidas.

A mídia estatal norte-coreana diz que o satélite já fotografou uma série de "regiões-alvo", desde a Casa Branca e o Pentágono até bases militares dos EUA na Coreia do Sul, Guam e Havaí, e a capital sul-coreana, Seul.