Análise de DNA de europeus dá pistas sobre as origens da esclerose múltipla

Reuters

O DNA obtido de ossos e dentes de europeus que viveram até 34 mil anos atrás está fornecendo novas percepções sobre a origem da esclerose múltipla. Segundo novo estudo, variantes genéticas que agora aumentam o risco da doença já serviram para proteger os humanos de enfermidades transmitidas por animais.

As descobertas resultaram de pesquisas envolvendo DNA sequenciado de 1.664 pessoas de vários locais da Europa Ocidental e da Ásia. Esses genomas antigos foram então comparados com o DNA moderno do Biobank do Reino Unido, que compreende cerca de 410 mil pessoas autoidentificadas como brancas e britânicas, e mais de 24 mil outras nascidas em outros países, para identificar mudanças ao longo do tempo.

Autoimune, a esclerose múltipla é uma doença crônica do cérebro e da medula espinhal em que o corpo ataca a si mesmo por engano.

Pesquisadores identificaram um evento migratório crucial há cerca de 5.000 anos, no início da Idade do Bronze, quando um povo de pastores de gado chamados Yamnaya se deslocou para a Europa Ocidental a partir de uma área que inclui a moderna Ucrânia e o sul da Rússia.

Esqueleto de yamnaya, povo que viveu na Europa - Michael Podsiadlo/Universidade de Helsinque/AFP

Eles carregavam características genéticas que na época eram benéficas, protegendo contra infecções que poderiam surgir em suas ovelhas e bovinos. À medida que as condições sanitárias melhoraram ao longo dos milênios, essas mesmas variantes aumentaram o risco de esclerose múltipla. Isso ajuda a explicar, disseram os pesquisadores, porque os europeus do norte têm a prevalência mais elevada de esclerose múltipla do mundo, o dobro da dos europeus do sul.

"Somos um produto da evolução que ocorreu em ambientes passados e, em muitos aspectos, não estamos adaptados de maneira ideal ao ambiente que criamos para nós mesmos hoje", disse Rasmus Nielsen, geneticista populacional da Universidade da Califórnia em Berkeley, um dos líderes da pesquisa publicada nesta quarta-feira (10) na revista Nature.

Há cerca de 11 mil anos, os agricultores da região da Turquia moderna expandiram-se para a Europa Ocidental, substituindo os caçadores-coletores. Foram esses agricultores que os Yamnaya mais tarde substituíram.

"Os Yamnaya foram os primeiros verdadeiros nômades da Europa. Eles usavam gado e cavalos domesticados para acessar o interior das estepes asiáticas, onde há pouco para comer ou beber, por isso carregavam tudo consigo em carroças. Fisicamente, eles eram extraordinariamente grandes, o que podemos ver medindo esqueletos e também geneticamente, e aparentemente bastante violentos", disse o geneticista da Universidade de Cambridge e coautor do estudo, William Barrie.

"Acreditamos que grande parte da substituição ocorrida envolveu guerra", acrescentou Nielsen.

A ancestralidade relacionada ao alto Yamnaya existe nos europeus do norte, com pico na Irlanda, Islândia, Noruega e Suécia e em menor proporção ao sul.

As descobertas ressaltam como as características genéticas podem mudar de benéficas para deletérias à medida que as condições evoluem.

"A frequência das infecções patogênicas aumentou durante a Idade do Bronze, devido à proximidade entre as pessoas e seus animais domésticos, assim como ao aumento da densidade populacional", disse Evan Irving-Pease, especialista em biologia evolutiva computacional da Universidade de Copenhague e coautor da pesquisa.

"Foi apenas na era moderna, com saneamento e cuidados médicos generalizados, que essas variantes genéticas tornaram-se excedentes às nossas necessidades imunológicas, resultando em um aumento do risco de desenvolvimento de esclerose múltipla e outras doenças autoimunes", acrescentou Irving-Pease.

As descobertas podem trazer implicações para a pesquisa e o tratamento da esclerose múltipla.

"Isso muda a nossa visão da esclerose múltipla, ajudando-nos a compreender as suas origens. Podemos ver a doença como o resultado de um sistema imunitário que evoluiu eficientemente para lidar com uma série de infecções no passado humano, mas que agora existe num ambiente muito diferente. Essa diferença entre os ambientes sanitários do passado e os modernos provavelmente causa o sistema imunológico hiperativo. Isto implica que deveríamos ter como objetivo recalibrar o sistema imunológico em vez de suprimi-lo", disse Barrie.

A pesquisa também lançou luz sobre outras características dos europeus.

Como os Yamnaya eram geneticamente predispostos a serem altos, os atuais europeus do norte tendem a ser mais altos do que os europeus do sul, que têm maior ascendência de agricultores neolíticos geneticamente predispostos a serem baixos.

Os europeus do leste têm um risco genético elevado de Alzheimer e diabetes tipo 2, descobriram os pesquisadores. Também perceberam que a tolerância à lactose, a capacidade de digerir o açúcar do leite e de outros produtos lácteos, surgiu na Europa há aproximadamente 6.000 anos.