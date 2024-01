Com SpaceX, Estados Unidos lideram lançamentos de foguetes em 2023

Paris, França | AFP

Graças à SpaceX, os Estados Unidos lideraram com folga o mercado mundial de lançamentos espaciais em 2023. Foram 107 voos orbitais, saldo muito maior do que outros países nesse setor estratégico.

A SpaceX, de Elon Musk, lançou 96 vezes o Falcon 9 ao longo do ano —o equivalente a quase dois lançamentos por semana— com o objetivo de continuar a implantação de sua constelação de satélites de internet Starlink.

A empresa também lançou a Falcon Heavy para colocar em órbita o avião espacial militar X-37B e realizou dois testes com o Starship, que será utilizado para as missões Artemis à Lua. Em um deles, o foguete explodiu e, no outro, perdeu-se o sinal do veículo após ele atingir o espaço.

Lançamento do Starship em base em Boca Chica, no Texas, em novembro de 2023 - Timothy A. Clary - 18.nov.23/AFP

"Para este ano, queremos aumentar o número para cerca de 12 voos por mês, ou seja, 144", declarou o vice-presidente da SpaceX, Bill Gerstenmaier, quando compareceu ao Senado americano em outubro.

Diante do domínio americano, a China está expandindo rapidamente suas atividades espaciais.

O país asiático acumulou 67 lançamentos em 2023, frente aos 64 em 2022, segundo a Spacenews. Destes, 47 eram apenas de seu foguete Long March, de acordo com a Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China.

A Rússia teve 19 lançamentos, 17 deles do foguete Soyuz, transportando principalmente satélites para necessidades governamentais e militares, além da espaçonave Progress, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), segundo o site especializado Gunter's Space Page.

A Índia, com a agência espacial Isro, lançou os seus foguetes GSLV, PSLV e SSLV sete vezes em 2023. Também realizou o primeiro lançamento de 2024: um foguete PSLV, disparado às 4h30 da última segunda-feira (1h30 em Brasília), colocou em órbita um satélite científico.

A Europa, que vive uma crise de lançadores, registrou apenas três lançamentos em 2023: os dois últimos Ariane 5 e um foguete Vega. Mas espera recuperar a autonomia no espaço com o voo inaugural do Ariane 6, previsto para meados de junho, e com o voo do Vega-C no final deste ano.

O Japão também realizou três lançamentos em 2023, porém seu novo lançador H-3 falhou. A agência espacial japonesa, Jaxa, anunciou que fará uma nova tentativa em 15 de fevereiro.