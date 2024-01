Japão divulga primeira foto na Lua e diz que fez pouso preciso

Reuters

A sonda lunar do Japão alcançou um pouso extraordinariamente preciso a cerca de 100 metros (328 pés) de seu alvo, disse a agência espacial nesta quinta-feira (25), depois que o país se tornou o quinto a colocar uma espaçonave na lua com o pouso de sua sonda Slim no fim de semana.

O Japão espera que a demonstração do que chamou de pouso lunar "preciso" revitalize um programa espacial que busca superar contratempos à medida que busca desempenhar um papel maior no espaço, em parceria com o aliado Estados Unidos para enfrentar a China.

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa) disse que recebeu todos os dados sobre o pouso de seu Smart Lander para Investigação Lunar (Slim) 2h37 antes de a sonda perder energia.

Primeira foto de sonda na lua - via Reuteurs

"Provamos que você pode pousar onde quiser, em vez de onde é capaz", disse o gerente de projeto da sonda, Shinichiro Sakai, em uma coletiva de imprensa. "Isso inspirará cada vez mais pessoas, desejavelmente missões japonesas, a tentar pousar em lugares inexplorados na lua."

Um dos dois motores principais da sonda provavelmente parou na fase final do pouso, fazendo com que ela se desviasse 55 metros (180 pés) do local alvo para uma posição não intencional, disse Sakai. Na ausência de problemas no motor, ela poderia ter pousado a apenas 3 a 4 metros (10 pés a 13 pés) do alvo, disse ele.

A sonda foi derrubada na suave encosta de uma cratera na superfície da lua, em uma foto publicada pela Jaxa e tirada por um rover de rodas Slim implantado durante o pouso. Inclinados para o oeste devido à queda, os painéis solares do Slim não conseguiram gerar eletricidade, mas uma mudança na direção da luz solar pode energizá-los antes do próximo pôr do sol lunar em 1º de fevereiro, quando a temperatura cairá abaixo de zero.

"O Slim não foi projetado para sobreviver a uma noite lunar", disse Sakai. A falta de energia significou que a câmera espectral multibanda da sonda, encarregada de estudar a composição das rochas lunares, só pôde gerar imagens de baixa resolução, disse a Jaxa.

"SNIPER DA LUA"

O pouso com um erro de menos de 100 metros (330 pés) pelo Slim, apelidado de "sniper da lua", supera a precisão convencional de vários quilômetros para pousadores lunares. Ele utilizou navegação "baseada em visão" que a Jaxa diz poder ser uma ferramenta poderosa para futuras explorações dos polos montanhosos da lua, vistos como uma possível fonte de combustível e água e oxigênio vital.

Com várias startups espaciais privadas, o Japão pretende enviar um astronauta à lua no programa Artemis da Nasa nos próximos anos. Mas os recentes contratempos da Jaxa no desenvolvimento de foguetes incluíram a falha de lançamento em março de seu novo foguete H3. Isso atrasou muitas das missões espaciais do Japão, incluindo Slim e Lupex, um projeto conjunto de exploração lunar com a Índia, que fez um pouso histórico no polo sul da lua em agosto.

No último ano, três missões lunares de startups japonesas, da agência espacial russa e da empresa americana Astrobotic falharam, mas mais pousadores lunares seguirão para a lua este ano. A startup americana Intuitive Machines pretende lançar seu pousador IM-1 em meados de fevereiro. A China planeja enviar sua espaçonave Chang'e-6 para o lado mais distante da lua na primeira metade do ano, e o lançamento do rover de exploração polar lunar Viper da Nasa está programado para novembro.