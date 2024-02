Japão lança foguete de última geração com sucesso, após falha no ano passado

Tóquio | Reuters

O Japão lançou com sucesso seu novo modelo de foguete, o H3, neste sábado (17), colocando seu programa especial de volta aos trilhos após vários contratempos, incluindo o fracasso do voo inaugural no ano passado.

O lançamento também marca a segunda vitória consecutiva da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, conhecida como Jaxa, depois de seu módulo de pouso lunar, o Slim, conseguir um pouso preciso no mês passado, tornando o Japão o quinto país a colocar uma espaçonave na Lua.

Voo do foguete H3, da agência espacial japonesa; modelo foi lançado com sucesso neste sábado (17) de Tanegashima - Kyodo via Reuters

Personagem relativamente pequeno no espaço em número de lançamentos, o Japão quer revitalizar seu programa, em uma parceria com os EUA, para fazer frente ao da China.

O H3 decolou às 9h22, pelo horário local. Em comemoração, os cientistas, aplaudiram, gritaram e se abraçaram no Centro Espacial Tanegashima, no sul do Japão, após o voo.

No primeiro lançamento, em março do ano passado, o controle de solo acabou destruindo o foguete 14 minutos após a decolagem, quando o motor de segundo estágio não conseguiu entrar em ignição. A Jaxa listou três possíveis falhas elétricas em uma análise divulgada em outubro, mas não conseguiu identificar a causa direta.

Cinco meses antes, o pequeno foguete Epsilon, da Jaxa, também não conseguiu decolar.