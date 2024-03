Baleia Perucetus pode não ter sido o animal mais pesado que existiu na Terra

The New York Times

Em agosto do ano passado, uma equipe de paleontólogos anunciou que havia descoberto os ossos fossilizados de uma gigantesca baleia. Perucetus, como a nomearam, poderia ter pesado mais de 200 toneladas, o que a tornaria o animal mais pesado que já existiu.

Porém, na última quinta (29), cientistas publicaram um novo estudo em que desafiaram essa afirmação. "Os números não fazem sentido", disse Nicholas Pyenson, paleontólogo do Museu Nacional de História Natural do Smithsonian e um dos autores da nova pesquisa.

'Perucetus colossus', que pesquisadores defenderam em agosto do ano passado ser o animal mais pesado da história - Alberto Gennari/Handout via Reuters

Em sua nova análise, Pyenson e Ryosuke Motani, paleontólogo da Universidade da Califórnia, Davis, concluíram que Perucetus provavelmente pesava de 60 a 70 toneladas, tamanho aproximado ao de um cachalote.

Também analisaram fósseis de baleias-azuis e forneceram uma nova estimativa do peso dessa espécie: até 270 toneladas —muito mais do que as estimativas anteriores, de até 150 toneladas. Com isso, seriam de longe as espécies mais pesadas conhecidas na história do reino animal.

Perucetus veio à tona pela primeira vez em 2010, quando Mario Urbina, paleontólogo do Museu de História Natural da Universidade Nacional de San Marcos, em Lima, no Peru, avistou um osso no deserto do sul do país. Ele e seus colegas escavaram 13 vértebras, quatro costelas e parte de uma pelvis.

Comparação entre o 'Perucetus colossus', à direita, e uma baleia-azul, conforme estudo feito em fevereiro deste ano - Cullen Townsend/The New York Times

Os ossos tinham muitas características dos ossos de baleias. Mas também eram surpreendentemente grandes e pesados.

Urbina e seus colegas reconstruíram o esqueleto completo de Perucetus estudando as baleias muito menores que viveram na mesma época. Eles também se inspiraram nos peixes-boi vivos, cujos esqueletos densos permitem que fiquem debaixo d'água para pastar ervas marinhas.

A equipe fez a reconstrução de um animal bizarro: um tronco enorme, uma cabeça pequena, barbatanas e pernas traseiras vestigiais.

No entanto, Motani, um especialista em reconstruir os corpos de animais marinhos extintos, ficou intrigado com as conclusões. "Pensei: como poderia ser? Como você pode embalar essa massa nesse volume?"

Ele entrou em contato com Pyenson, especialista em fósseis de baleias. Ambos sentiram que modelar Perucetus a partir de peixes-boi foi um erro, já que apenas as baleias evoluíram para tamanhos gigantescos.

"É realmente importante comparar maçãs com maçãs", disse Pyenson.

Para seu próprio estudo, Pyenson e Motani deram uma nova olhada nas baleias vivas. Como ninguém pode colocar uma baleia-azul viva em uma balança, ninguém nunca fez uma medição precisa de seu peso. Eles resgataram dados coletados por navios baleeiros japoneses na década de 1940 e usaram isso como base para uma nova estimativa.

Mario Urbina, paleontólogo que descobriu ossos fossilizados de Perucetus em 2010, trabalhando no Museu de História Natural na Universidade Nacional de San Marcos, em Lima, no Peru - Marco Garro - 11.ago.2023/The New York Times

Eles também criaram um modelo tridimensional da baleia-azul e o usaram para fazer um modelo de Perucetus. Com essa abordagem, estimaram que ela pesava de 60 a 70 toneladas, muito menos do que a outra equipe de pesquisa havia concluído.

Eli Amson, especialista em tecido ósseo no Museu Estadual de História Natural em Stuttgart, Alemanha, e autor do estudo original, discordou da nova abordagem. "Essa baleia extinta tinha uma biologia muito diferente da das baleias recentes."

Amson disse que ele e seus colegas estão fazendo seu próprio modelo 3D da espécie antiga. De acordo com ele, Perucetus era ainda mais parecido com um peixe-boi do que acreditavam originalmente, fortalecendo a hipótese de que ela rivalizava ou superava a baleia-azul em peso.

Na avaliação de Pyenson, a espécie continua sendo uma grande descoberta, apesar do tamanho menor que seu trabalho indica. Os paleontólogos sempre acreditaram que as baleias evoluíram para tamanhos enormes apenas nos últimos milhões de anos. Mesmo com 60 toneladas, Perucetus teria sido um gigante entre as primeiras baleias.