SpaceX lança Starship, que atinge a órbita e é perdido na reentrada

A SpaceX realizou com sucesso o terceiro lançamento de perfil orbital de seu veículo Starship, destinado a levar humanos à superfície da Lua ainda nesta década. O voo partiu de Starbase, centro da companhia em Boca Chica, no Texas (Estados Unidos), às 10h25 desta quinta-feira (14).

Foi o primeiro teste bem-sucedido, em comparação aos dois primeiros realizados no ano passado.

A exemplo do que havia acontecido no segundo voo, os motores do primeiro estágio (o Super Heavy), movidos a metano e oxigênio líquidos, funcionaram a contento até a separação, e o segundo estágio (a espaçonave propriamente dita, também chamada de Starship) fez sua escalada para a órbita, concluída em cerca de oito minutos e meio.

Com isso, foi superado o resultado obtido no segundo voo, realizado em novembro do ano passado e encerrado pelo sistema de autodestruição do segundo estágio após uma anomalia nos motores ao final da queima, pouco antes de chegar a uma trajetória "quase orbital", que levaria a uma reentrada natural sobre o Pacífico cerca de 90 minutos após a decolagem.

Durante sua estadia no espaço, o Starship conduziu alguns testes tecnológicos, como a abertura e o fechamento da porta da área de carga e a transferência de propelente de um tanque a outro –ações necessárias para o futuro uso do veículo para o envio de satélites à órbita e seu reabastecimento no espaço para a realização de missões lunares tripuladas.

A reentrada do segundo estágio aconteceu como o previsto, sobre o oceano Índico, quase um hora após a decolagem, porém o veículo foi perdido no final e não houve o pouso na água.

O primeiro estágio também chegou ao oceano, mas ao Atlântico, mas bem antes: sete minutos após a decolagem.

Com isso, terminaram com sucesso os primeiros testes preliminares de pouso controlado dos dois estágios, que desceram na água e não devem ser recuperados pela SpaceX (como previsto).

A SpaceX espera fazer outros seis lançamentos do Starship ainda neste ano –o que ainda é pouco para qualificar todas as novas tecnologias do veículo e viabilizar seu uso na missão Artemis 3, da Nasa, destinada a levar astronautas à superfície da Lua.

Estima-se que serão precisos ao menos dez lançamentos em rápida sucessão para o reabastecimento em órbita requerido para uma missão lunar de ida e volta, e a empresa espera ter realizado cerca de cem voos do Starship antes de colocar uma tripulação nele. Será desafiador cumprir isso até o final de 2026, para quando está marcada a Artemis 3. É uma boa aposta que vá atrasar.

De toda forma, o sucesso deste terceiro voo ao atingir a órbita já demonstra a condição operacional do maior e mais poderoso foguete já construído em toda a história –o arauto de uma nova era na conquista do espaço.