Como antibióticos revolucionaram o tratamento de infecções

O primeiro vídeo da série A Culpa é da Ciência, produzida por uma parceria entre a Folha e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, mostra como os antibióticos revolucionaram a maneira pela qual os seres humanos enfrentam infecções causadas por bactérias.

Graças ao desenvolvimento desses medicamentos a partir do começo do século 20, a nossa espécie deixou de correr riscos mortais com situações tão simples quanto uma dor de ouvido ou um corte profundo na pele, além de sobreviver com relativa facilidade a procedimentos cirúrgicos.

A história do desenvolvimento dos antibióticos envolveu alguma dose de sorte, como na descoberta da penicilina, produzida por um bolor que destruiu acidentalmente uma cultura de bactérias em laboratório. A descoberta de novos compostos capazes de matar bactérias sem grandes efeitos colaterais decolou de vez com o estudo da competição entre micro-organismos no solo e em outros ambientes.

A revolução trazida por esses medicamentos, porém, tem um lado mais preocupante. Seu uso indiscriminado e incorreto estimulou o surgimento da resistência bacteriana a antibióticos, um problema cada vez mais sério em contextos hospitalares e que vai exigir conscientização da população e criatividade dos cientistas para ser vencido.