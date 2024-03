SpaceX lança oitava tripulação para missão espacial de longa duração

Cabo Canaveral | Reuters

Um foguete da SpaceX decolou da Flórida (Estados Unidos) no início da madrugada desta segunda-feira (4), levando três americanos e um russo para a Estação Espacial Internacional (ISS). Os astronautas vão fazer uma missão científica de seis meses na órbita da Terra.

O foguete Falcon 9 de dois estágios, coberto com uma cápsula Crew Dragon operada de forma autônoma, batizada de Endeavor, foi lançado do Centro Espacial Kennedy da Nasa, em Cabo Canaveral, ao longo da costa atlântica da Flórida, às 22h53 no horário local —e 0h53 no horário de Brasília.

Um webcast ao vivo da Nasa-SpaceX mostrou o foguete subindo da torre de lançamento enquanto seus nove motores Merlin rugiam e uma bola de fogo iluminou o céu. O foguete consome 700 mil galões de combustível por segundo durante o lançamento, de acordo com a SpaceX.

Foguete Falcon 9, da SpaceX, lançado de base na Nasa na Flórida, nos Estados Unidos - Chandan Khanna/AFP

O estágio superior do Falcon levou Endeavor à sua órbita inicial nove minutos após a decolagem, com vídeo ao vivo da cabine mostrando os quatro membros da tripulação lado a lado, vestidos com seus trajes de voo branco e preto com capacete.

"Que viagem incrível até a órbita", disse, via rádio, o astronauta Matthew Dominick, 42, comandante de voo e um dos três novatos em voos espaciais a bordo da cápsula.

Também fazem parte da tripulação os americanos Michael Barratt e Jeanette Epps e o russo Alexander Grebenkin.

A chegada da tripulação à estação espacial está programada para o início da terça-feira (5), após um voo de 16 horas. A missão deve se acoplar ao laboratório orbital a cerca de 420 km acima da Terra.

Batizada de Tripulação 8, a missão marca a oitava equipe de longa duração da ISS que a Nasa leva a bordo de um veículo de lançamento da SpaceX desde que a empresa, fundada em 2002 pelo bilionário Elon Musk e com sede perto de Los Angeles, começou a enviar astronautas dos EUA para órbita.

A tripulação deve permanecer na estação espacial até o final de agosto, realizando cerca de 250 experimentos no ambiente de microgravidade da plataforma orbital.