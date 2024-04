Chuvas de meteoros poderão ser vistas a partir deste domingo (21)

Pelo menos duas chuvas de meteoros nas próximas semanas e poderão ser observadas no Brasil.

A primeira delas é a chuva Líridas, que tem pico de atividade previsto para a noite deste domingo (21) e a madrugada desta segunda (22). Em condições perfeitas, o potencial é de avistar até 18 meteoros por hora.

Segundo o astrônomo da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e diretor do Observatório do Valongo, Thiago Signorini Gonçalves, a visibilidade do fenômeno será melhor na região Norte do país. "As Líridas vêm da direção da estrela Lira, que está mais no hemisfério norte. Na prática, isso quer dizer que é mais difícil de ver no Brasil. Quanto mais ao sul, mais difícil vai ser."

Chuva de meteoros registrada em julho de 2023 a partir da cidade de Nhandeara, no interior paulista - Bramon/Divulgação

Conforme o Observatório Nacional de Astronomia, a luminosidade da Lua, que estará 96% cheia na noite de domingo, também pode atrapalhar a observação. O melhor horário para tentar observar a chuva no país será a partir de 1h da manhã. O período de atividade do fenômeno começou no último dia 14 e termina no próximo dia 30.

Nesse mesmo período, na noite da próxima terça (23), também haverá o pico de atividade da Pi Pupídeos, outra chuva de meteoros. No entanto, segundo Gonçalves, esse evento é tipicamente mais fraco que os demais.

Já a chuva de meteoros seguinte, chamada ETA Aquáridas, segundo o Exxos, grupo ligado ao Observatório Nacional, geralmente tem uma taxa de 40 a 60 meteoros por hora durante o pico. O evento já está ocorrendo e tem a máxima de atividade prevista para o dia 5 de maio.

Gonçalves acrescenta que esse segundo fenômeno tem mais potencial de ser visto em todo o país. "As ETA Aquáridas são mais fáceis de se ver porque o ponto de onde elas parecem estar vindo, na constelação de Aquário, é mais ao hemisfério sul", diz. O fenômeno ocorrerá durante a fase de Lua nova, fator que, para o astrônomo, também deve facilitar a observação.

O que são as chuvas de meteoros

Conforme os especialistas, os meteoros, também chamados popularmente de estrelas cadentes, são fragmentos de corpos celestes que queimam ao entrar na atmosfera terrestre. "O meteoro é o efeito luminoso produzido quando um objeto entra na atmosfera. Isso causa aquecimento e o objeto vai incandescer e brilhar", explica a astroquímica da UFRJ e especialista em meteoritos Diana Andrade.

As chuvas de meteoros, segundo ela, são causadas por detritos de cometas. "As chuvas, em geral, ocorrem devido a cometas que já passaram perto da órbita da Terra. Conforme eles vão se aproximando do Sol, eles vão deixando gelo e poeira pelo caminho."

As chuvas Líridas, ETA Aquáridas e Pi Pupídeos são derivadas, respectivamente, da passagem dos cometas Thatcher, Halley e Grigg-Skjellerup. Diana diz que elas são previsíveis e ocorrem anualmente, toda vez que a Terra passa pelo local onde estão os detritos dos cometas.

Ainda segundo a astrônoma, esses fenômenos se diferenciam de uma chuva de meteoritos, que são as rochas que sobrevivem à entrada na atmosfera e caem em solo terrestre. "O meteoro é o efeito luminoso. A chuva vem de fragmentos pequenininhos que vão queimar totalmente na atmosfera. Não vai sobrar nada para chegar ao solo."

De olho no céu

Para conseguir enxergar os meteoros, as principais dicas são estar atento e buscar o local mais escuro possível, conforme sugere o diretor da Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros), Renato Poltronieri. "A grande questão é a poluição luminosa. Você tem que estar num lugar sem interferência da luz, principalmente das cidades. Quanto mais escuro, mais você consegue ver", diz. Observadores em cidades do interior, segundo Poltronieri, costumam enxergar melhor esses fenômenos.

Para ver a ETA Aquáridas, o olhar deve ser na direção leste, sentido onde o Sol nasce. Para observar a chuva Líridas, é preciso direcionar o olhar ao norte.

"Em São Paulo, por exemplo, você tem que olhar bem para o horizonte ao norte. Nesse caso, a cidade atrapalha bastante. O olho tem que estar fixo no céu", afirma Poltronieri. Com o braço direito estendido para o sentido em que o Sol nasce e o esquerdo para o sentido em que ele se põe, o norte estará à sua frente.