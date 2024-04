Por que minhocas saem de suas tocas quando chove

The Conversation

A maioria das pessoas conhece as minhocas, mas provavelmente não pensa muito nelas. Alguns têm a noção de que elas são "boas para o solo". Outras as veem com desagrado e pensam em animais viscosos associados à decomposição. Mas esses animais de aparência estranha são notáveis e controlam os fundamentos da vida em seu mundo subterrâneo.

As minhocas projetam o solo que faz crescer os alimentos que comemos e as flores que adoramos ver. De fato, elas são as principais responsáveis pela formação do solo.

Minhocas não são apenas vitais para o ecossistema, elas também são animais fascinantes - Joël Saget - 10.abr.23/Folhapress

O intestino da minhoca é um pouco como um reator biológico onde ocorrem vários processos. A combinação e o processamento da matéria orgânica e do solo mineral produzem excrementos de minhocas, tanto abaixo quanto acima do solo, o que aumenta a fertilidade do solo. As tocas no solo também permitem que a água e o ar circulem livremente.

Minhocas da chuva

As minhocas não são apenas vitais para o ecossistema, elas também são animais fascinantes.

Qualquer pessoa que se aventure na primavera ou no outono após uma chuva noturna pode encontrar minhocas moribundas em uma superfície dura. Às vezes, as pessoas pensam que esses animais saíram de suas tocas para evitar o afogamento, mas isso não está nem perto da verdade. Por não terem pulmões nem guelras, as minhocas respiram por meio de suas peles. Nossos pulmões difundem o oxigênio do ar que respiramos, mas o oxigênio pode se difundir com a mesma facilidade pela pele das minhocas a partir da água. As minhocas podem viver debaixo d'água por dias.

Então, por que elas vêm para a superfície do solo durante a chuva? Bem, o mais provável é que elas se dispersem e encontrem novos lugares para viver longe de parentes próximos e evitar a consanguinidade. As vibrações das gotas de chuva as incentivam a vir para a superfície —um solo úmido é mais fácil de atravessar do que um seco.

A noite oferece alguma proteção contra predadores. As minhocas vistas por nós na calçada no dia seguinte são aquelas que não conseguiram encontrar um novo local para se enterrar. Alguns predadores de minhocas exploram esse comportamento por meio do "tremor dos pés". As gaivotas são os principais exemplos e batem as patas com membranas em áreas úmidas de pastagens para enganar as minhocas e fazê-las emergir, acreditando que está chovendo. Essa técnica funciona muito bem.

Os cientistas identificaram 6.000 espécies de minhocas, cerca de 30 das quais vivem na Grã-Bretanha. Todas elas podem ser divididas em três grupos. O primeiro vive em material rico em orgânicos, como em uma caixa de compostagem. Entre elas está a minhoca-tigre ou brandling (Eisenia fetida) e são ótimas para decompor materiais como cascas de vegetais domésticos.

Outras minhocas, não pigmentadas, comem o solo e fazem tocas horizontais próximas à superfície do solo. Entre elas estão a minhoca cinza (Aporrectodea caliginosa).

O terceiro grupo é formado por escavadores maiores e profundos (cerca de um metro abaixo da superfície), como o verme do orvalho ou o nightcrawler (Lumbricus terrestris). Elas usam a boca para puxar as folhas para suas tocas permanentes e verticais.

As ações desses grupos de minhocas beneficiam uns aos outros. Por exemplo, a alimentação e a escavação da minhoca noturna enriquecem o solo que a minhoca cinzenta come. Além disso, todas as minhocas têm interações complexas com microrganismos do solo, como bactérias e fungos, que são encontrados em grande número em suas carcaças.

Encontrando um parceiro

Todas as minhocas são hermafroditas (têm órgãos reprodutivos masculinos e femininos), mas algumas produzem filhotes a partir de ovos não fertilizados. A maioria copula no subsolo, mas algumas, inclusive a minhoca-da-noite, acasalam na superfície do solo, porque suas tocas verticais impedem que elas se encontrem abaixo do solo.

Os cientistas observaram um comportamento interessante acima do solo que acontece antes da cópula, quando ocorre a troca recíproca de esperma (um fertiliza o outro). Em vermes como o rastejante noturno, os dois vermes "visitam" a toca de seu possível parceiro com a cabeça, mantendo as caudas em suas tocas de origem. Cada uma pode se esticar bastante (cerca de 30 cm).

Essas visitas à toca podem durar de 30 segundos a vários minutos. As visitas ocorrem em ambas as direções antes da cópula, que acontece em direções opostas e pode durar três horas. Outras pesquisas demonstraram que somente as minhocas de tamanho semelhante tendem a se acasalar. Elas deduzem o tamanho de um possível parceiro sentindo a entrada de sua toca.

Como hermafroditas, é do interesse de cada minhoca ser tanto uma "mãe" quanto um "pai" bem-sucedidos. Isso aumenta o número de filhotes produzidos e, portanto, a taxa de sobrevivência. Todas as minhocas produzem casulos a partir de sua "sela" (a área elevada em seus corpos). Elas formam um tubo de proteína que se desprende de sua extremidade frontal depois de preenchê-lo com seus próprios óvulos e esperma armazenado de um parceiro. Em seguida, elas o depositam no subsolo como um casulo em forma de limão.

Esse casulo eclode após algumas semanas, dependendo da espécie. Algumas espécies de minhocas envolvem o casulo com fragmentos de folhas como primeira refeição para seus filhotes.

Durante o acasalamento, as minhocas se unem perfurando a pele uma da outra com cerdas (projeções da pele semelhantes a pelos) para criar um ajuste estreito para que o esperma flua entre elas ao longo de um sulco.

Após o acasalamento, as duas minhocas se separam, retirando-se para dentro da toca com um "cabo de guerra", arrancando essas cerdas da pele da parceira. Se o tamanho for desigual, uma delas puxará completamente a outra de sua toca e a deixará incapaz de retornar e, portanto, de ser comida por um predador.

Estratégias em solos secos

As minhocas desenvolveram uma pele coberta de muco que retém a umidade e facilita o movimento no solo. Mas, como organismos de corpo mole e ricos em água, elas estão à mercê das condições do solo. Em condições adversas do solo, como quando os solos ficam muito secos (no verão) ou muito frios (no inverno), as minhocas recorrem a estratégias de sobrevivência, desenvolvidas ao longo de milênios.

Essas estratégias incluem esperar no fundo de uma toca profunda, onde o solo é mais úmido, e entrar em um estado de repouso enrolado em uma bola com nós em uma câmara revestida de muco no solo (uma forma de hibernação).

As minhocas evoluíram para produzir casulos que podem permanecer dormentes até que as condições melhorem. Os casulos eclodem quando o solo está úmido e quente e as pequenas minhocas emergentes crescem até a maturidade, o que pode levar até um ano em algumas espécies. Com as mudanças climáticas que estão ocorrendo e que devem piorar, as minhocas enfrentam um futuro incerto.

Isso deve preocupar a todos —nosso futuro está interligado ao das minhocas.