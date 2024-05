Pesquisadora da USP recebe prêmio da LOréal-Unesco por contribuição para a biologia

Agência Fapesp

A pesquisadora Alicia Kowaltowski, vinculada ao Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) e ao Centro de Pesquisa de Processos Redox em Biomedicina (Redoxoma), foi laureada com o Prêmio Internacional L’Oréal-Unesco para Mulheres na Ciência para América Latina e Caribe, na categoria Ciências da Vida e Ambientais.

O Redoxoma é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) financiado pela Fapesp e sediado no IQ-USP.

A cientista recebeu a homenagem por sua contribuição para a biologia das mitocôndrias. De acordo com os organizadores do prêmio, "seu trabalho tem sido fundamental para a compreensão das implicações do metabolismo energético nas doenças crônicas, incluindo a obesidade, diabetes e o envelhecimento. Sua notável contribuição como investigadora e mentora, sua defesa da ciência na América Latina e a divulgação do seu trabalho ao público são inspiradoras para jovens cientistas".

Alicia Kowaltowski recebeu homenagem por sua contribuição para a biologia das mitocôndrias - Marcos Santos/USP Imagens

Todos os anos, o Prêmio Internacional L’Oréal-Unesco para Mulheres na Ciência homenageia uma mulher de cada continente, entre eles África e Estados Árabes; Ásia e Pacífico; Europa; América Latina e Caribe; e América do Norte. Neste ano, Kowaltowski representará a América Latina e Caribe.

As laureadas desta 26ª edição foram selecionadas entre 350 candidatas em todo o mundo. A lista completa das vencedoras pode ser consultada no site da Unesco. Elas serão homenageadas em Paris no próximo dia 28.

Em entrevista à assessoria de comunicação do Redoxoma, Kowaltowski ressaltou que a premiação foi uma conquista coletiva: "Acho até meio desconfortável de certa maneira, porque o prêmio vai para uma pessoa, mas o trabalho é de um grupo. Não vejo como um prêmio meu, acho que é um reconhecimento ao trabalho do laboratório e o laboratório não existe sem todo o entorno, em primeiro lugar, e o Redoxoma é muito importante nesse sentido", disse.