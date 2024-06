Como o medo do fracasso prejudica a busca dos físicos por uma teoria de tudo

The Conversation

Já se passou mais de um século desde que o período de expansão da física explodiu com Albert Einstein, Max Planck e outros, levando-nos a girar em um novo mundo de caos de nosso Universo anteriormente ordenado. Essa brilhante geração de físicos acabou por descascar as camadas do Universo, bem como do átomo, para revelar um mundo mais estranho do que a ficção.

Desde os primeiros dias da mecânica quântica, a teoria que rege o micromundo de átomos e partículas, o santo graal da física tem sido encontrar uma teoria de tudo —unindo a mecânica quântica com a teoria da relatividade geral de Einstein, que se aplica ao Universo em grandes escalas.

Estátua do artista belga Johnny Werbrouck retratando o cientista alemão Albert Einstein, em De Haan - Kenzo Tribouillard - 20.abr.23/AFP

Mas ainda não temos uma teoria testada e comprovada de tudo. E acredito que o medo do fracasso é uma grande parte do problema.

Criar uma teoria de tudo não é exatamente fácil. Envolve a produção de uma estrutura que una as forças fundamentais do nosso Universo e, ao mesmo tempo, contabilize todas as constantes e quantidades subjacentes, bem como cada partícula subatômica. O prêmio para quem responder a essa pergunta definitiva é a glória eterna nos anais da humanidade.

Havia um grande desejo de resolvê-la na geração de Einstein. De fato, Einstein trabalhou em uma teoria de tudo em seu leito de morte —trabalho pelo qual acabou sendo ridicularizado.

A contribuição de Einstein para a física foi tão grande que ele ainda continua sendo um astro. Mas os físicos Arthur Eddington, Hermann Weyl e o matemático David Hilbert não tiveram a mesma sorte, e alguns enfrentaram consequências muito piores.

Veja Eddington, por exemplo, talvez o maior cientista de que você nunca ouviu falar. O astrônomo e físico de Cambridge provou que Einstein estava correto em seu trabalho de análise de um eclipse de 1919, levando Einstein ao estrelato. Eddington também escreveu os primeiros livros em inglês sobre relatividade antes de fazer o mesmo sobre a teoria do Big Bang de Georges Lemaître.

Ele também escreveu um livro sobre física quântica e se tornou o maior escritor popular sobre ciência nas décadas de 1920 e 1930, juntamente com seu trabalho inovador sobre física estelar (a física das estrelas). No entanto, ele é obscuro hoje em dia devido à sua intensa busca por uma teoria fundamental.

Publicada postumamente, sua tentativa foi imediatamente banida por seu incrível fracasso. Zombado como numerologia (a crença em uma relação mística entre um número e eventos), seu estranho interesse no poder de certos números foi ridicularizado por outros cientistas. E, como muitos astrofísicos notáveis apontaram, ele não produziu nenhum valor desde sua publicação.

O impressionante fracasso final de Eddington serviu como um poderoso aviso sobre o preço de errar o alvo. A última década de sua vida dedicada à busca de uma teoria de tudo acabou prejudicando gravemente seu legado.

Uma nova geração

A geração do físico Richard Feynman (1918-88), após a de Einstein e Eddington, perdeu o interesse em uma teoria de tudo. Feynman e seus colegas encontraram sua própria glória em novas descobertas e teorias subatômicas e em aplicações da física à química e à biologia, o que resultou em vários prêmios Nobel. A ridicularização sofrida por aqueles que tentaram e fracassaram antes deles pode ter sido um dos motivos.

Esse custo desordenado pelo fracasso acabou crescendo junto com a glória da física entre guerras. Em um período de sucesso sem precedentes, o fracasso era mais implacável. Isso dificilmente era um incentivo para mentes modernas jovens e brilhantes que buscavam se dedicar à maior questão.

Ainda hoje, as tentativas de teorias de tudo são ridicularizadas. A teoria das cordas, por exemplo, é uma dessas tentativas e foi desprezada pelo ganhador do Prêmio Nobel Roger Penrose como não sendo "ciência de verdade".

Ele não está sozinho. O físico Stephen Hawking acreditava que uma versão da teoria das cordas chamada teoria M era nossa melhor opção para uma teoria de tudo. Mas a teoria tem tido dificuldades em produzir previsões que possam ser testadas por experimentos.

Um jovem cientista de hoje pode se perguntar: se Einstein, Eddington e Hawking não conseguiram resolver o problema, quem conseguirá? E, de fato, muitos duvidam que isso possa ser feito. Será que isso é mesmo necessário, já que, pragmaticamente, podemos passar sem um?

Não é de se admirar, portanto, que muitos físicos prefiram evitar o termo "teoria de tudo" atualmente, optando por alternativas menos grandiosas, como "gravidade quântica".

Financiamento e progressão na carreira

Além do alto preço do fracasso, outros problemas estão à espreita. Uma mente jovem e brilhante pode estar diante de um beco sem saída na carreira ao buscar uma teoria de tudo. Que progressão acadêmica se pode esperar no início da carreira se isso for desejado? Quem concederá financiamento significativo a pesquisadores jovens e não comprovados que buscam uma meta aparentemente impossível no curto prazo?

É provável que uma teoria de tudo exija colaboração maciça para ser resolvida. Ironicamente, esse pode ser um trabalho para os físicos mais antigos, apesar dos avisos de Eddington e outros. Francis Crick dedicou sua atenção à tentativa de resolver o problema da consciência em seus últimos anos, embora sem sucesso.

Precisamos de colaboração. Mas podemos estar diante da perspectiva de que uma teoria de tudo venha apenas daqueles que já realizaram tanto que podem se dar ao luxo de passar por um possível constrangimento e receber o benefício da dúvida. Isso dificilmente desperta o entusiasmo das mentes jovens e vibrantes que, de outra forma, poderiam enfrentar o problema.

Ao tentar resolver o problema definitivo, podemos ter criado inadvertidamente um monstro. Nossa estrutura acadêmica para o progresso da pesquisa não é propícia para isso, e a história apresenta um quadro pouco amistoso do que acontece com aqueles que tentam.

E, no entanto, nosso maior progresso sempre veio daqueles que estão dispostos a correr riscos.

