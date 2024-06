Por que da Terra conseguimos ver sempre só um lado da Lua

The Conversation

É chocante pensar na solidão que reina no lado mais distante da Lua. Qualquer pessoa que vivesse nele poderia passar a vida inteira sem saber que há um planeta azul, vivo, aquoso e luminoso por perto, porque a Terra não pode ser vista de lá.

Todos os objetos observáveis nos mostram os dois lados, exceto a Lua. Nenhum sinal de rádio alcança seu lado afastado, e seu silêncio e isolamento são uma estranha singularidade.

Nenhuma de nossas transmissões de rádio ou televisão atinge a face afastada, porque a massa lunar as bloqueia. Em toda a esfera de dezenas de anos-luz pela qual as notícias da civilização tecnológica da Terra estão se espalhando pela galáxia, há apenas um lugar onde seria impossível tomar conhecimento de tal maravilha: a metade que a Lua esconde, a metade do astro que, paradoxalmente, está mais próximo de nós.

Imagem da superfície lunar feita durante missão Chang'e 6, da China - China National Space Administration/AFP

Cada missão Apollo dos EUA colocou dois homens brancos na face visível e deixou um terceiro homem circulando a Lua dentro da espaçonave. Esses astronautas ficavam isolados do resto da humanidade por quase 30 minutos em cada órbita —as únicas pessoas na história que podem dizer que, sim, estiveram sozinhas.

O silêncio de rádio no lado mais distante da Lua a torna uma boa candidata para radiotelescópios livres de interferências. Porém ninguém pensou em pousar lá no passado. É claro que nenhum astronauta foi até lá, mas mesmo o envio de uma sonda automatizada seria inútil, pois seria impossível enviar dados ou se comunicar diretamente com a Terra a partir desses locais.

Bandeira da China

Tudo mudou quando a China enviou as missões espaciais Chang'e 4 e 6 para o lado afastado da Lua. A primeira aterrissou lá em janeiro de 2019 e desembarcou um rover, enquanto a segunda, que acaba de chegar, poderá trazer de volta à Terra amostras de solo da intrigante bacia Aitken, no Polo Sul lunar.

Antes da chegada da Chang'e 6, a agência espacial chinesa teve de colocar satélites de retransmissão, orbitando logo além da Lua para possibilitar a comunicação. A incrível solução fez com que o lado mais distante da Lua deixasse de ser um lugar livre de ondas artificiais. A humanidade já levou o "barulho" até lá. Em breve, o lixo o seguirá.

A Lua, na metade que vemos, tem um rosto pintado, aquelas manchas escuras que contornam os mares. Sua outra metade… Como será a outra metade?

A Lua distante, a oculta, tornou-se um enigma quando o telescópio revelou que tudo gira no cosmos. Se tudo gira, como é possível que a bola prateada da Lua não gire? Se nosso satélite natural estivesse girando, conforme visto da Terra, a visão de seu disco mudaria com o tempo, e não está. Algo muito estranho estava acontecendo.

O motivo de sua face oculta

A explicação foi fornecida pela mecânica celestial. Assim como a Lua exerce forças de maré sobre a Terra que elevam os mares, nosso planeta atua sobre a esfera lunar, e o faz com marés muito mais intensas. Tanto que, com o tempo, as marés terrestres alongaram a Lua em direção à Terra, e a forçaram a girar em torno de seu eixo no mesmo tempo que leva para completar uma órbita em torno de nosso planeta.

Não é que a Lua não gire, ela gira, apenas gira na mesma velocidade de seu giro orbital. Como resultado dessa rotação síncrona, da Terra vemos apenas um lado da Lua, congelado, sem rotação aparente. Da mesma forma, do outro lado há um hemisfério inteiro invisível, o lado afastado.

Todos os objetos no cosmos observável, sem exceção, nos mostram seus dois lados ao longo do tempo. Do menor asteroide ao Sol, da galáxia mais remota a um planeta extrassolar em torno de Proxima Centauri, tudo gira de modo que, se você esperar tempo suficiente e tiver um telescópio potente o bastante, em princípio terá acesso a todos os lados. Mas a indiferença do mundo lunar, que é surdo e mudo, nos pregou essa peça prática, cortesia da mecânica celeste: o astro mais próximo do cosmos é, ao mesmo tempo, o único que esconde metade de seus segredos de nós.

Em princípio, não deveria haver nada de especial lá. Supõe-se que os processos cósmicos tenham sido semelhantes e, durante séculos, pensou-se que o lado lunar afastado deveria se assemelhar ao visível. Mas que maior sinal de progresso do que voar para além da Lua e descobrir o que foi escondido de toda a humanidade ao longo da história? Foi isso que a União Soviética se propôs a fazer em 1959, quando enviou um prodígio tecnológico de então, a sonda espacial Luna 3, para mapear o invisível.

A culpa é da Terra

Houve consternação: o hemisfério afastado da Lua se mostrou muito diferente do visível, quase completamente desprovido de mares escuros. Não há nenhuma "cara" pintada do outro lado. No entanto, desde outubro de 1959, a cidade de Moscou tem um mar, o Mare Moscoviense, no lado afastado da Lua, e várias das características mais marcantes desse lado ainda levam nomes soviéticos.

Não está totalmente claro por que o outro lado da Lua é tão diferente daquele que vemos, mas todas as explicações atribuem isso à influência da Terra, um planeta habitado incomum que não pode ser ouvido ou visto do lado afastado da Lua.