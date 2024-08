Botânicos mudam nome de planta com referência racista

The New York Times

Em julho, cientistas de plantas no Congresso Botânico Internacional em Madrid alteraram um nome científico compartilhado por cerca de 200 espécies de plantas diferentes. Ao mudar "caffra" para "affra", os cientistas afirmaram que estavam votando para corrigir um erro de grafia. Mas quase todos que votaram sabiam que "caffra" não era um erro de grafia.

Por séculos, a palavra "caffra" foi usada nos nomes científicos de muitas plantas para denotar que cresciam na África. Mas o termo também é uma versão latinizada de "Kaffir", uma palavra que, no sul da África, é agora considerada um insulto racial extremamente ofensivo contra os africanos negros. Botânicos da região se opuseram ao uso do termo para se referir a plantas africanas. Na África do Sul, o uso da palavra pode resultar em multa ou até mesmo prisão.

"Devemos a nós mesmos fazer as pazes reconhecendo os erros que nossas gerações anteriores cometeram", disse Nigel Barker, um botânico da Universidade de Pretória que foi criado na África do Sul durante o apartheid. Ele observou que os sul-africanos abandonaram muitos nomes oficiais ligados àquela era.

Erythrina affra, que antes era Erythrina caffra; "caffra" é uma versão latinizada de "Kaffir", palavra que, no sul da África, é considerada um insulto racial extremamente ofensivo contra os africanos negros - Wikimedia Commons

Os debates sobre nomes têm se tornado cada vez mais frequentes na ciência. Cientistas de insetos têm abandonado os nomes comuns "mariposa cigana" e "formiga cigana" porque são pejorativos para o povo romani.

Alguns pesquisadores argumentaram que nomes que homenageiam racistas e colonizadores são ofensivos. Isso levou à decisão da Sociedade Ornitológica Americana no ano passado de mudar os nomes comuns de espécies de pássaros nomeadas em homenagem a pessoas, e ao recente reposicionamento da NYC Audubon para NYC Bird Alliance.

Mas a mudança para "affra" foi um momento diferente, já que os nomes científicos oficiais de centenas de espécies serão alterados. Os cientistas geralmente são avessos a mudanças na nomenclatura científica porque uma nomenclatura estável é importante para a comunicação inequívoca entre pesquisadores ao redor do mundo. Eles geralmente mudarão um nome apenas quando evidências genéticas provarem que uma espécie foi nomeada erroneamente.

Quando preocupações semelhantes surgiram no ano passado sobre espécies animais nomeadas em homenagem a Adolf Hitler (Rochlingia hitleri, um besouro) e Benito Mussolini (Hypopta mussolinii, uma mariposa), entre outros, a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica se recusou a mudar seus nomes científicos.

A decisão de renomear todas as espécies "caffra" significa "a primeira vez que a comunidade botânica rejeitou um nome não por motivos científicos, mas por razões políticas", disse Dirk Albach, editor-chefe da revista científica Taxon.

A proposta "caffra" foi aprovada com uma votação de 351-205. Mas críticos da votação dizem que isso poderia estabelecer um precedente desestabilizador. Sergei Mosyakin, presidente da Sociedade Botânica Ucraniana, disse que existem milhares de nomes de espécies de plantas com palavras que são ou podem ser consideradas ofensivas para alguns grupos de pessoas. Ele citou exemplos como "niger" (que significa preto em latim) e nomes derivados de "Hottentot" (um termo ofensivo para o povo Khoekhoe da África do Sul).

"Já há apelos para se livrar de qualquer nome com Hottentot, e isso é apenas o começo", disse Mosyakin.

Fred Barrie, um botânico do Museu Field em Chicago e membro do comitê editorial do Código Internacional de Nomenclatura para algas, fungos e plantas, concorda que a estabilidade é importante na nomenclatura botânica e adverte que mudar os nomes de milhares de espécies se tornará "um pesadelo impraticável". Mas ele acredita que o caso "caffra" foi provavelmente um caso isolado e que os botânicos não correrão para mudar outros nomes em breve.

Mas Timothy Hammer, um botânico da Universidade de Adelaide, na Austrália, que foi coautor de uma proposta que buscava rejeitar todos os nomes ofensivos de plantas, planeja pressionar o caso no próximo congresso botânico em seis anos. Após o resultado deste ano, ele está confiante de que outros nomes de espécies que alguns cientistas consideram ofensivos serão alterados no futuro.

Um exemplo é Hibbertia, um gênero de plantas com flores nomeado em homenagem a George Hibbert, um comerciante inglês que escravizou pessoas. Hammer acredita que continuar a homenagear pessoas como Hibbert é insensível. "Por que é aceitável manter esses nomes históricos pejorativos?", questionou.

Hammer também disse que as preocupações sobre confusão na nomenclatura foram exageradas. Muitos nomes foram e serão alterados por motivos científicos, ele disse, e o número de mudanças para remover nomes culturalmente insensíveis —e a consequente disrupção gerada— seria pequeno em comparação.

Barker, o botânico da Universidade de Pretória, acredita que o movimento para eliminar nomes científicos ofensivos ganhará mais adesão entre cientistas de países afetados pelo colonialismo.

"É uma questão real para muitos que têm uma história de repressão", ele disse.

Embora os nomes de plantas existentes possam ou não ser alterados após o próximo congresso botânico, uma clara maioria de votantes na reunião deste ano concordou que nomes científicos dados a espécies de plantas no futuro poderiam ser rejeitados se fossem pejorativos para um grupo de pessoas —mas somente após 2025.