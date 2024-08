Cientistas chineses usam solo lunar para produzir água, segundo emissora estatal

Reuters

Cientistas chineses desenvolveram um método de produzir grandes quantidades de água usando solo lunar trazido de uma expedição de 2020, informou a emissora estatal CCTV nesta quinta-feira (22).

Em 2020, a missão Chang'e-5 marcou a primeira vez que humanos recuperaram amostras lunares em 44 anos. Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências descobriram que os minerais dessa amostra contêm grandes quantidades de hidrogênio, que reage com outros elementos quando aquecido a temperaturas muito altas, resultando em vapor d'água, segundo a CCTV.

Partículas de solo lunar exibidas em mostra em universidade na China; as amostras foram recolhidas na missão Chang'e-5, de 2020 - Huang Bohan/Xinhua

"Após três anos de pesquisa aprofundada e verificações repetidas, um método totalmente novo de usar solo lunar para produzir grandes quantidades de água foi descoberto, o que se espera que forneça uma base de design importante para a construção de futuras estações de pesquisa científica lunar e estações espaciais", disse a CCTV.

A descoberta pode ter importantes implicações para o projeto de décadas da China de construir uma base lunar permanente em meio a uma corrida disputada com americanos para encontrar e minerar os recursos do satélite natural da Terra.

O administrador da Nasa, Bill Nelson, tem citado repetidamente o alarme sobre os avanços rápidos no programa espacial da China e a possibilidade de Pequim dominar os locais mais ricos em recursos na Lua.

Usando o novo método, uma tonelada de solo lunar seria capaz de produzir cerca de 51 a 76 kg de água, equivalente a mais de cem garrafas de água de 500 ml, ou o consumo diário de água potável de 50 pessoas, disse a emissora estatal.

A China espera que as recentes e futuras expedições lunares estabeleçam as bases para a construção da Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS), uma iniciativa que está coliderando com a Rússia.

A agência espacial da China definiu 2035 como a data em que uma estação básica no polo sul lunar será construída, com uma estação espacial em órbita da Lua até 2045.

O anúncio da descoberta ocorre em um momento em que cientistas chineses já estão conduzindo experimentos em amostras lunares trazidas para a Terra em junho pela missão Chang'e-6.

Enquanto a missão Chang'e-5 trouxe amostras do lado próximo da lua, a Chang'e-6 recuperou solo lunar do lado afastado do satélite, que está perpetuamente voltado para longe da Terra.

A importância da água lunar vai além de tornar a presença humana permanente viável.

Em maio, Bill Nelson disse à NPR que a água encontrada na Lua poderia ser usada para criar combustível de foguete de hidrogênio, que poderia impulsionar a exploração espacial para Marte e outros destinos.