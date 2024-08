Há cem anos, cientistas em busca de vida em Marte capturaram um sinal que sugeriu o futuro

The New York Times

Ao pôr do sol em um fim de semana em 1924, multidões se aglomeraram em telescópios à beira da calçada para contemplar a avançada civilização alienígena que acreditavam estar presente na superfície de Marte.

"Veja as maravilhas de Marte!" gritou um astrônomo amador na calçada do centro de Nova York no sábado de 23 de agosto. "Agora é sua chance de ver as calotas de neve e os grandes canais que estão causando tanto burburinho entre os cientistas. Você nunca terá uma chance como essa novamente em sua vida."

Naquele fim de semana, Terra e Marte estavam mais próximos do que em qualquer outro momento em um século. Embora o alinhamento orbital, chamado de oposição, ocorra a cada 26 meses, o daquele ano foi particularmente cativante para o público em todos os continentes e inspirou alguns dos primeiros esforços em larga escala para detectar vida alienígena.

- Ilustração Señor Salme/NYT

"Em dezenas de observatórios, observadores e fotógrafos estão concentrando sua atenção nesse enigmático disco vermelho", escreveu o jornalista Silas Bent em 17 de agosto de 1924. Ele acrescentou que poderia ser o momento de "resolver a disputada questão sobre se super-homens percorrem sua crosta e se aquelas linhas, que muitos observadores dizem ter visto, realmente são canais de irrigação".

Por anos cientistas planejaram como aproveitar ao máximo aquele momento. Para auxiliar nos experimentos, a Marinha americana desobstruiu as ondas de rádio, impondo um período nacional de silêncio radiofônico de cinco minutos no topo de cada hora de 21 a 24 de agosto para que mensagens dos marcianos pudessem ser ouvidas. Um criptógrafo militar estava presente para "traduzir quaisquer mensagens peculiares que pudessem chegar via rádio de Marte".

Então, eis que um sinal de rádio surpreendente chegou com a oposição.

Uma série de pontos e traços, capturados por uma antena aérea, produziu um registro fotográfico de "um rosto desenhado de forma rudimentar", de acordo com relatos da imprensa. Os resultados instigantes e o subsequente frenesi midiático inflamaram a imaginação do público. Parecia que Marte estava falando, mas o que estava tentando dizer?

"O filme mostra uma repetição, em intervalos de cerca de meia hora, do que parece ser o rosto de um homem", disse um dos líderes do experimento dias depois. "É um fenômeno que não conseguimos explicar."

Um século se passou, mas a fonte desse sinal estranho continua sendo um mistério. O registro original em papel é considerado perdido, embora cópias digitais tenham sobrevivido, garantindo que o rosto desenhado de forma rudimentar continue a nos encarar através do tempo.

Essa história de 1924 é tanto sobre a audácia de tentar detectar vida extraterrestre quanto sobre os resultados obscuros. Algumas coisas mudaram, como nossas tecnologias para estudar o cosmos. O que perdura, entretanto, é aquele sentimento sorrateiro de que não estamos sozinhos no Universo.

"Precisamos de alguma companhia cósmica lá fora, seja na forma de deuses ou extraterrestres", disse Steven Dick, astrônomo e ex-historiador-chefe da Nasa que escreveu sobre o interesse da humanidade em alienígenas. "As pessoas saem e olham para o céu noturno, e há todas essas milhares de estrelas, e pensam, 'Certamente não podemos ser os únicos'."

"É um pensamento agradável, mas não é ciência", acrescentou.

Mensagem de agosto de 1924 obtida por meio de rádio - Manuscripts and Archives Digital Library, Yale University via The New York Times

A ciência, até agora, inclui a descoberta de que os blocos básicos de vida estão amplamente distribuídos em nossa galáxia. Os pesquisadores também avistaram milhares de planetas orbitando outras estrelas, incluindo mundos aproximadamente do tamanho da Terra. E eles sabem que Marte já foi habitável, um lugar com rios correntes, lagos de água doce e céus substanciais. Eles até descobriram possíveis biossinais lá, tanto do passado quanto do presente, embora ainda não haja evidências concretas de alienígenas lá, ou em qualquer outro lugar.

A humanidade aprendeu tanto sobre nosso mundo e outros além dele em um século. Mas esse progresso fluiu em parte das atitudes que definiram aquele 1924 como um marco importante na história de nossa busca por alienígenas —um momento em que a proximidade física de dois mundos expôs um anseio mais profundo por conexão cósmica e a vontade de buscar ativamente esse contato por meio de inovação científica, que ainda está muito presente hoje.

Nas coleções do Museu Henry Ford de Inovação Americana, perto de Detroit, há um artefato que foi projetado para as trincheiras e campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1924, acabou servindo como um protótipo de comunicação interplanetária.

Kristen Gallerneaux, historiadora sonora e curadora de comunicação e tecnologia da informação no Henry Ford, é guardiã de muitas relíquias tecnológicas. Mas ela tem um carinho especial pelo dispositivo, um rádio modelo SE 950 do tipo Marinha, e seu papel histórico como um suposto detector de alienígenas.

"É exatamente o meu tipo de objeto", disse Gallerneaux. "Para mim, parece uma história enterrada."

Fabricado em 26 de março de 1918 pela National Electrical Supply Co., o rádio portátil foi projetado para apoiar as tropas em combate, mas nunca foi testado em batalha. Em vez disso, acabou no laboratório de Washington de Charles Francis Jenkins, inventor que desempenhou papel fundamental no desenvolvimento da televisão.

Poderia ter sido usado em muitos experimentos do pós-guerra, mas sua hora de ouro chegou antes da oposição de Marte de 1924, quando o astrônomo David Peck Todd recrutou Jenkins para resolver um problema que ainda anima a comunidade envolvida na busca por inteligência extraterrestre: se mensagens de alienígenas inteligentes estão se espalhando pelo espaço, como podemos capturá-las?

O astrônomo e o inventor juntaram uma resposta. Durante a oposição, um dirigível foi lançado do Observatório Naval dos EUA em Washington a uma altitude de pouco menos de três quilômetros. Carregava uma antena, apontada para Marte, que transmitia sinais de sua posição aérea de volta para o rádio SE 950 no laboratório de Jenkins.

Os dados eram então alimentados na "Câmera de Rádio" do inventor, que convertia sinais de rádio em flashes ópticos que deixavam impressões em um rolo de papel fotográfico de 11,6 metros de comprimento. Foi esse processo que produziu o padrão repetitivo que muitos espectadores interpretaram como um rosto.

Enquanto algumas pessoas ansiavam por validação interplanetária, outras se preocupavam com a sabedoria de se comunicar com vizinhos alienígenas. Um editorial do jornal The New York Times de 1919 intitulado "Deixe as estrelas em paz" sugeriu que os humanos poderiam estar "despreparados" para "inteligências superiores".

Imagine se os humanos fossem "alegremente enviar por wireless para Marte, 'dois mais dois são quatro', e Marte responde, 'não, você está errado'", postulou o editorial. "O que você vai fazer a respeito?"

A oposição era uma oportunidade para testar essas ideias concorrentes. De um morro na Inglaterra, um grupo gravou "barulhos estranhos" que "não podiam ser identificados como vindos de nenhuma estação terrestre". Em Vancouver, na Colúmbia Britânica, um sinal "levou especialistas em rádio a considerar seriamente a teoria de que Marte está tentando 'sintonizar'".

No final, a oposição não produziu nenhuma evidência duradoura de vida marciana, um resultado que validou os céticos científicos que passaram anos apontando a ausência de água ou ar respirável no planeta vermelho e eram frequentemente zombados.

"Alguns grandes faladores concluem que Marte deve ser inabitável", escreveu o astrônomo francês Camille Flammarion, um firme crente em marcianos inteligentes, em março de 1924. "Este não é o raciocínio dos filósofos, mas dos peixes", continuou, comparando os céticos a peixes que acreditam que a vida fora da água é impossível.

Hoje, uma série de tecnologias sofisticadas estão revelando ideias sobre o Universo que ninguém poderia ter imaginado há cem anos. Rovers percorrem Marte, telescópios permitem identificar substâncias nas nuvens de exoplanetas distantes e observatórios escaneiam o espaço em busca de mensagens em milhões de frequências de rádio.

No que diz respeito à vida alienígena, porém, toda essa engenhosidade e investimento entregaram o mesmo resultado básico daquela leitura inescrutável de pontos e traços, mediada por um rádio de guerra nascido tarde demais para o combate, capturado em 1924.