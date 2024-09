Conjunto de moedas romanas é descoberto na Sicília

Reuters

Um conjunto raro de moedas de prata romanas datadas entre 94 e 74 a.C. foi descoberto na remota ilha da Pantelleria, na Sicília, segundo anúncio feito na última segunda-feira (2).

A descoberta foi feita durante um projeto de limpeza e restauração liderado pelo arqueólogo Thomas Schaefer da Universidade de Tübingen, na Alemanha.

As moedas foram descobertas na Acrópolis, parte do parque arqueológico de Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, que é um dos principais locais do tipo no Mediterrâneo e incluem os restos de uma colônia grega fundada no século 7 a.C..

A identificação foi feita no mesmo lugar que outras 107 moedas romanas de prata foram encontradas em 2010 e em local não muito distante de onde foram encontradas as cabeças das estátuas imperiais de César, Agripina e Tito anos atrás.

As moedas devem ter sido produzidas em Roma e remontariam à época da República Romana, o mesmo período histórico da primeira descoberta.

"Essa descoberta oferece informações valiosas para a reconstrução dos eventos, os contatos de comércio e as relações políticas que marcaram o Mediterrâneo na era republicana", disse Francesco Paolo Scarpinato, funcionário local de herança cultural.