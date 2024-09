Nunes diz em sabatina Folha/UOL que 7 de Setembro bolsonarista é em defesa da democracia

São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou nesta sexta-feira (6), véspera da manifestação bolsonarista marcada para o 7 de Setembro na avenida Paulista, que o ato é em defesa do Estado democrático de Direito, ignorando que a convocação tem como mote o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

"A manifestação é em defesa do Estado democrático de Direito. [...] Minha vida inteira eu defendi a democracia. Eu vou estar lá dentro desse contexto", disse na sabatina realizada pela Folha e pelo UOL.

Ricardo Nunes (MDB) participa de sabatina Folha/UOL com candidatos à Prefeitura de São Paulo - Folha de S.Paulo/Youtube

Questionado sobre defender o impeachment de Moraes, Nunes afirmou que "cabe ao Senado fazer a avaliação de acordo com aquilo que tem de informação ou não".

O prefeito disse ainda que a revelação da Folha de que Moraes agiu fora do rito para investigar bolsonaristas "é muito preocupante e a mais alta corte vai poder esclarecer".

Nunes deve comparecer ao ato ao lado de Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem sido o principal cabo eleitoral do emedebista diante do apoio vacilante que o ex-presidente tem demonstrado em relação ao prefeito.

Nesse sentido, Nunes foi questionado sobre o porquê de insistir em ter Bolsonaro presente em sua campanha, dado que o ex-presidente tem resistido a isso e, inclusive, acenou em direção a Pablo Marçal (PRTB), que vem tomando do prefeito o voto dos bolsonaristas.

"Quem está mais preocupado com isso são vocês [da imprensa] do que eu. Todo lugar que eu vou é essa pergunta. Quem vai sair no santinho sou eu. O 15 sou eu. Na urna, na hora que você for lá votar, se você votar 15, vai estar a minha fotinho lá", disse.

"É um apoio super importante, é um ex-presidente que deu para São Paulo uma atenção muito especial, [...] e resolveu o problema da dívida", acrescentou.

Bolsonaro disse, nesta quinta-feira (5), que ainda não era o momento de fazer parte da campanha de Nunes. O prefeito minimizou a declaração.

"Ontem perguntaram pra ele e ele falou ‘não, agora não está na hora de intensificar’. Ele está com a gente, vai ter o momento certo de intensificar, Ele estava em Minas. As pessoas perguntam para ele quando ele está no Paraná, no Mato Grosso. Ele está correndo o Brasil todo."

Ainda a respeito da manifestação no 7 de Setembro, Nunes disse não se incomodar caso Marçal também apareça no ato. Nesta quinta, o candidato do PRTB embarcou para El Salvador e sua presença na manifestação bolsonarista é incerta —sua campanha não confirma e nem descarta a participação dele.

O prefeito ironizou a ida de Marçal ao país de Nayib Bukele, celebrado na direita pelo combate ao crime organizado, e lembrou as conexões entre o influenciador e pessoas supostamente ligadas ao PCC. "Bukele precisa colocar no Google 'Marçal PCC'. Talvez ele [Marçal] nem volte [de El Salvador]."

Nunes encerrou a sabatina criticando Marçal e também Guilherme Boulos (PSOL), seu adversário na esquerda. O prefeito falou em "proteger a cidade do invasor de propriedade e do invasor de conta bancária", em referência aos candidatos do PSOL e do PRTB.

O emedebista ressaltou que o apoio de Bolsonaro é importante porque a união do centro e da direita é que iria derrotar o deputado do PSOL. "Eu sou o único que ganha de todos, inclusive da extrema esquerda do Boulos, no segundo turno", afirmou.

A mediação das entrevistas foi de Fabíola Cidral, ao lado dos jornalistas Raquel Landim, do UOL, e Fábio Haddad, editor de Cotidiano da Folha.

Além de Nunes, outros postulantes foram convidados para as sabatinas. Marçal foi entrevistado na quarta-feira (4) e Tabata Amaral (PSB) na quinta-feira (5). Na semana seguinte, de 9 a 13, será a vez de Boulos, Altino Prazeres (PSTU), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Marina Helena (Novo). A entrevista com Bebeto Haddad (DC) deve ocorrer em 16 de setembro.

A Folha e o UOL têm feito uma série de sabatinas com candidatos de todo o país. O ciclo de entrevistas foi iniciado em 10 de junho com os postulantes de Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão um debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.