São Paulo

São Paulo é a capital com maior número absoluto de moradias inadequadas do Brasil. São 370 mil domicílios nessa condição, ou cerca de 8% do total, de acordo com estimativa da Fundação João Pinheiro, com base em dados do IBGE.

Cidade mais populosa do país, São Paulo tem a habitação como um de seus principais desafios. A capital paulista tem bairros tomados por favelas, domicílios inadequados e aluguéis caros demais. Também abriga a maior população de rua do país e, ao mesmo tempo, um grande número de domicílios ociosos.

Para falar quais são as propostas dos candidatos para a crise habitacional em SP, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Joelmir Tavares, no Como É que É? desta sexta-feira (6).

