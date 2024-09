Folha passa a ter suplemento impresso de Ciência às segundas-feiras

São Paulo

A partir de hoje, a Folha passará a publicar, todas as segundas-feiras, em sua edição impressa, um suplemento de Ciência após a Ilustrada. Dessa forma, o leitor ganhará acesso a mais páginas de conteúdo sobre a área, sem qualquer prejuízo à edição diária.

A novidade vem na esteira do novo formato gráfico adotado pelo jornal desde o início de setembro.

Leitor segura novo projeto gráfico da Folha, no padrão berliner - Bruno Santos/Folhapress

O novo formato do jornal impresso, conhecido como berliner e popular entre os veículos de prestígio na Europa, visa facilitar a leitura e o manuseio. Além disso, o jornal chega aos leitores com mais páginas.

A mudança no jornal e, consequentemente, no suplemento de Ciência, também passa pela qualidade das páginas que chegam ao leitor. Há um novo e melhorado sistema de impressão da edição impressa, no qual as imagens ficaram mais nítidas, as cores mais vibrantes. Para completar, os leitores vão sentir nas mãos outra diferença: o jornal não solta mais tinta, ou seja, a leitura diária não estará acompanhada de dedos manchados.