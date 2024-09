Depois de dias com poluição e tempo seco, Grande SP tem qualidade do ar boa neste domingo (15)

São Paulo

Após dias de ar sujo e tempo seco, a cidade de São Paulo e a região metropolitana registraram qualidade do ar boa na noite deste domingo (15), segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Dados das 19h identificavam situação boa em todas as estações da capital e da região metropolitana, assim como no litoral, com exceção de Cubatão, que exibia qualidade moderada.

A qualidade do ar estava ruim em Araçatuba, Catanduva, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, embora o nível seja o terceiro pior indicador na escala, abaixo de muito ruim e péssimo.

Vista da cidade de São Paulo com o céu nublado, em Higienópolis, na região central da capital - Pedro Affonso - 14.set.2024/Folhapress

Na região de Araçatuba, segundo a Defesa Civil, havia combate a foco de incêndio em Castilho, com uso de um helicóptero águia e um avião, de acordo com boletim divulgado às 18h30.

Outras cidades da região metropolitana de Campinas e do norte e do centro-oeste do paulista, como Araraquara, Bauru e Rio Claro estavam indicavam qualidade de ar moderada.

Havia cinco ocorrências de incêndio sendo combatidas na região de Campinas, segundo o boletim, distribuídos em Caconde, Amparo, Espírito Santo do Pinhal, Mococa e Tapiratiba.

Já Jundiaí, Guaratinguetá e Taubaté indicavam qualidade moderada. No Vale do Paraíba, incêndios em Bananal —sem estação indicada na página de monitoramento da Cetesb— eram combatidos com quatro aeronaves.

De acordo com a Defesa Civil, a frente fria que atua sobre São Paulo vai continuar a se deslocar entre esta segunda-feira (16) e terça-feira (17), provocando pancadas de chuva, embora sem previsão de grandes acumulados.

"Porém, como haverá uma maior quantidade de água na atmosfera, a qualidade do ar melhora e a umidade relativa do ar não diminuirá tanto como no últimos dias, o que ameniza o risco para incêndios florestais."

Os efeitos devem ser sentidos principalmente em municípios da região oeste, central e faixa leste do estado, o que inclui a região do Santo Antônio do Pinhal e Bananal, afirma o órgão estadual.