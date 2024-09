11 caminhadas espaciais que marcaram a história

BBC News Brasil

O bilionário Jared Isaacman fez história durante a missão Polaris Dawn da SpaceX ao realizar a primeira caminhada espacial privada.

Os 12 minutos que passou fora da cápsula Dragon serão lembrados como um marco significativo no voo espacial comercial.

Jared Isaacman fez história como a primeira pessoa a realizar uma caminhada espacial privada - NASA via BBC

Usando trajes espaciais especialmente adaptados, Isaacman e a engenheira da SpaceX, Sarah Gillis, revezaram-se flutuando fora da espaçonave, a uma altitude orbital de cerca de 700 km.

Durante a caminhada, ambos testaram a mobilidade dos trajes equipados com visores e câmeras montadas nos capacetes.

Ao sair da escotilha da cápsula Dragon, Isaacman descreveu suas primeiras impressões da vista: "Daqui, a Terra parece um mundo perfeito."

Embora as caminhadas espaciais de Isaacman e Gillis tenham ocorrido sem complicações, os riscos não foram desprezíveis.

Diferente de outras espaçonaves modernas, a Crew Dragon não possui uma câmara de descompressão, o que exigiu a despressurização completa da cápsula para permitir a saída dos astronautas.

Isso significava que os membros da tripulação que permaneceram dentro também precisaram usar os novos trajes espaciais para se proteger do quase vácuo do espaço.

Com o sucesso da caminhada espacial, este evento entra para a lista de momentos icônicos da exploração espacial, onde astronautas enfrentam o ambiente exterior com apenas algumas camadas de tecido entre eles e o vasto vazio do espaço.

Desde ficarem presos em câmaras de descompressão até quase se afogarem em seus próprios trajes, a história das atividades extraveiculares (EVAs) —como são formalmente conhecidas as caminhadas espaciais— está cheia de momentos dramáticos. Veja abaixo algumas das mais memoráveis desde que o cosmonauta soviético Alexei Leonov se tornou o primeiro humano a "andar" no espaço, quase 60 anos atrás.

A primeira caminhada espacial

Alexei Leonov flutua no espaço do lado de fora da nave espacial Voskhod 2 em 18 de março de 1965 - Getty Images via BBC

No auge da Corrida Espacial durante a Guerra Fria, a União Soviética já havia superado os Estados Unidos em vários marcos importantes. A URSS havia colocado o primeiro satélite em órbita com o Sputnik 1, o primeiro mamífero em órbita e, em 1961, o primeiro humano.

Em 18 de março de 1965, a URSS alcançou outro feito espacial —enviou o primeiro humano para fora de uma espaçonave para "andar" no espaço.

Saindo do Voskhod 2 através de uma câmara de ar inflável implantada fora da escotilha da espaçonave, o cosmonauta Alexei Leonov passou 12 minutos do lado de fora, preso por um cordão umbilical.

Mas essa primeira atividade extraveicular não saiu completamente como planejado. O traje espacial de Leonov ficou rígido quando pressurizado no quase vácuo do espaço, dificultando sua movimentação ou a captação de fotos.

O cordão que o conectava ao Voskhod 2 também ficou torcido, fazendo-o girar descontroladamente, o que tornou difícil retornar à câmara de ar.

Mesmo quando conseguiu, ele ficou preso e não conseguiu fechar a escotilha atrás de si.

Para entrar, Leonov precisou abrir as válvulas do traje espacial para reduzir a pressão, permitindo que se movesse o suficiente para se espremer para dentro e fechar a escotilha.

Tão exaustiva foi a aventura que, quando seu traje foi examinado na Terra, continha vários litros de seu suor.

A primeira caminhada espacial americana

Astronauta Ed White se tornou primeiro americano a realizar caminhada espacial em junho de 1965 - NASA via BBC

Levaria mais de dois meses até que o primeiro americano saísse da relativa segurança de sua espaçonave para a vastidão do espaço. Em 3 de junho de 1965, Ed White abriu a escotilha da espaçonave Gemini 4 enquanto ela completava sua terceira órbita ao redor da Terra.

Usando uma pistola de jato de oxigênio portátil, ele se moveu para fora da cápsula exatamente quando a espaçonave passava sobre o Havaí. Ele passou 23 minutos fora, no final de um cabo de oito metros.

A princípio, White se moveu para frente e para trás até a espaçonave três vezes usando a pistola a jato, mas ela ficou sem combustível após três minutos, forçando-o a se mover puxando o cabo.

White tragicamente morreria menos de dois anos depois, com outros dois astronautas, em um incêndio que varreu a espaçonave Apollo 1 durante um teste na plataforma de lançamento.

A primeira selfie espacial

Astronauta Buzz Aldrin tirou primeiro autorretrato durante caminhada espacial na missão Gemini XII de quatro dias - NASA via BBC

Edwin "Buzz" Aldrin é mais conhecido por outra caminhada que deu como o segundo humano a pisar em outro mundo durante a missão Apollo 11 à Lua.

Mas ele também é responsável pelo que possivelmente é a primeira "selfie" tirada durante uma caminhada espacial.

Durante a missão de quatro dias da Gemini XII em novembro de 1966, ele realizou várias caminhadas espaciais para fotografar estrelas, testar equipamentos e realizar experimentos.

Antes do lançamento da missão, Aldrin se tornou o primeiro astronauta a usar o treinamento de flutuação neutra em uma piscina para se preparar para essas caminhadas espaciais.

Foi essa preparação, afirmou ele mais tarde, que o ajudou a superar muitos dos problemas de manobra enfrentados durante as caminhadas espaciais anteriores. No total, ele acumulou cinco horas e 48 minutos de caminhada espacial, um recorde na época.

Foi pouco antes do final de sua primeira caminhada espacial, no segundo dia da missão, que Aldrin montou uma câmera na borda da escotilha da espaçonave Gemini e a apontou para si mesmo.

A "selfie" resultante mostra um de seus olhos e testa iluminados dentro de seu capacete, com a curva azul da Terra sobre seu ombro.

Sem cabo e sozinho

Bruce McCandless fez o "grande salto" ao realizar uma caminhada espacial sem a segurança de um cabo - NASA via BBC

Os astronautas já realizavam caminhadas espaciais há quase 20 anos quando Bruce McCandless II fez sua histórica e inovadora em 1984.

Até então, os astronautas e cosmonautas permaneciam presos às suas espaçonaves por cabos para evitar flutuar no vasto espaço.

A diferença com McCandless é que ele faria isso sem estar preso por um cabo.

Qualquer pessoa que tenha visto o filme "Gravidade", de 2013, estrelado por Sandra Bullock, entenderá o quão assustadora essa perspectiva pode ser.

Felizmente para McCandless, ele carregava nas costas um novo dispositivo de propulsão a nitrogênio que podia ser controlado com joysticks. A Unidade de Manobra Tripulada (MMU) tinha 24 propulsores de nitrogênio que permitiam a ele se manter estável e se mover no espaço.

Durante a missão STS-41-B do ônibus espacial, em 7 de fevereiro de 1984, McCandless voou 91 metros da nave enquanto testava a MMU pela primeira vez.

A imagem acima mostra-o na sua distância máxima do ônibus espacial Challenger, uma figura solitária no vazio do espaço, com a curva da Terra abaixo dele.

"Pode ter sido um pequeno passo para Neil, mas é um enorme salto para mim", disse McCandless na época, referindo-se às palavras ditas por Neil Armstrong ao dar seus primeiros passos na Lua em 1969.

Recuperação espacial com um toque

Primeira missão de resgate de satélite contou com o astronauta Dale Gardner utilizando um dispositivo de acoplamento especialmente projetado para "alcançar" uma espaçonave em rotação - NASA via BBC

Após o sucesso de McCandless com a MMU, a NASA colocou a mochila em ação. Em novembro de 1984, os astronautas Dale Gardner e Joseph Allen foram enviados do ônibus espacial Discovery em uma missão para recuperar pela primeira vez dois satélites defeituosos em órbita. Seria a primeira vez que uma missão de resgate seria realizada no espaço.

Com a MMU nas costas, Allen deixou a relativa segurança do braço manipulador remoto do ônibus para atravessar os 11 metros até o satélite de comunicações Palapa B-2. Ele havia sido lançado junto com o satélite de comunicações Westar VI em uma missão anterior do ônibus espacial naquele mesmo ano, mas ambos falharam em atingir a órbita correta.

O trabalho de Allen e Gardner era "tocar" os satélites que giravam lentamente através do bocal do motor com um dispositivo de acoplamento que eles levavam consigo. Allen iria primeiro, inserindo o Dispositivo de Captura do Motor de Apogeu no motor do satélite Palapa B-2.

Ele então usou os jatos da MMU para desacelerar a rotação do satélite. A especialista da missão Anna Fisher então ajudaria a manobrar o satélite avariado até o compartimento de carga do Discovery.

Dale Gardner e seus colegas passaram três dias em órbita recuperando dois satélites - NASA via BBC

Em seguida, Gardner realizou o mesmo procedimento no Westar VI. Uma vez que os dois satélites avariados estavam em segurança no compartimento de carga do ônibus espacial, Gardner posou para uma fotografia segurando uma placa com a frase "à venda".

Era uma referência ao caráter de sucata da missão de resgate. Ambos os satélites seriam revendidos pelas seguradoras e, eventualmente, seriam reformados e relançados em abril de 1990.

O maior técnico de reparos do mundo

Especialista da missão Kathryn Thornton estabeleceu um recorde de caminhada espacial enquanto reparava o Telescópio Espacial Hubble - NASA via BBC

Nos três anos após ser lançado em órbita, em 1990, o Telescópio Espacial Hubble estava se tornando motivo de piada. Apesar de ter custado mais de US$ 1,5 bilhão de dólares, ele estava enviando imagens borradas para a Terra devido a uma falha minúscula em seu espelho principal.

Em dezembro de 1993, uma equipe de astronautas a bordo da missão STS-61 do ônibus espacial foi enviada para realizar reparos urgentes no telescópio. Seria uma das missões mais desafiadoras e complexas já tentadas.

Durante cinco caminhadas espaciais consecutivas, duas equipes de astronautas passaram um total de 35 horas e 28 minutos realizando o primeiro serviço de manutenção em órbita de um telescópio espacial. O braço manipulador remoto do ônibus espacial Endeavour foi utilizado para posicionar o Hubble, com 13 metros de comprimento, acima da baia de carga do ônibus espacial.

Isso permitiu que os astronautas realizassem reparos e atualizações vitais, incluindo novas matrizes solares, giroscópios e fusíveis.

A especialista da missão Kathryn Thornton estabeleceu um recorde com o maior tempo de caminhada espacial por uma mulher norte-americana durante a missão de reparo, somando um total de 21 horas e 10 minutos fora da espaçonave.

O especialista da missão Tom Akers também estabeleceu um recorde de atividade extraveicular (EVA), com 29 horas e 39 minutos de caminhada espacial.

O passeio da amizade

Astronauta norte-americano Jerry Linenger foi primeiro americano a fazer caminhada espacial usando traje espacial russo - NASA via BBC

Com a dissolução da União Soviética em dezembro de 1991 e o fim da Guerra Fria, os anos que se seguiram viram uma crescente cooperação espacial entre a Rússia e os EUA.

De 1994 a 1998, o ônibus espacial dos EUA fez 10 visitas à estação espacial russa Mir. Durante esse período, sete astronautas americanos viveram e trabalharam a bordo da Mir, acumulando quase 1.000 dias em órbita ao lado de seus colegas cosmonautas. O quarto americano a viver na Mir foi o médico e astronauta Jerry Linenger, em 1997.

Seu tempo na Mir foi estressante. Ele e outros cinco tripulantes enfrentaram o que provavelmente foi o incêndio mais grave ocorrido no espaço, após um fogo começar no sistema gerador de oxigênio. Embora tenha durado apenas alguns minutos, o incêndio encheu a estação espacial de fumaça e cortou o acesso a uma das duas naves de escape Soyuz.

Mais tarde, uma nave de reabastecimento russa Progress M-34 também colidiu com a estação espacial durante uma tentativa de acoplamento, perfurando o casco da Mir e causando a primeira descompressão a bordo de uma espaçonave em órbita. Eles também enfrentaram a falha de vários equipamentos vitais durante a missão.

Mas antes de todo esse drama, Linenger realizou a primeira caminhada espacial de um astronauta dos EUA usando um traje espacial russo. A EVA de cinco horas, em 29 de abril de 1997, teve a participação do comandante da Mir-23, Vasily Tsibliyev, enquanto eles instalavam instrumentos científicos no exterior da estação espacial.

Construindo uma nova estação espacial

Astronautas Jerry Ross e seu colega James Newman conectaram 40 cabos entre o módulo de controle Zarya e o módulo Unity em 1998 - NASA via BBC

Em 1998, começou o trabalho em uma das estruturas mais caras já construídas pela humanidade —a Estação Espacial Internacional (ISS).

Astronautas a bordo do ônibus espacial Endeavour realizaram uma missão de 12 dias para conectar os dois primeiros módulos do que viria a se tornar uma residência humana permanente no espaço.

A ISS de 2024 conta com 16 módulos e tem o mesmo comprimento que um campo de futebol. Mas em 1998, os astronautas James Newman e Jerry Ross tiveram que realizar três longas caminhadas espaciais enquanto usavam o braço robótico do ônibus para capturar o módulo de controle Zarya e conectá-lo ao módulo Unity, de 12,8 toneladas.

O processo, no entanto, não foi sem contratempos. Enquanto os dois astronautas conectavam cabos e corrimãos, ajustavam antenas emperradas e removiam pinos de contenção, eles perderam vários itens de construção que flutuaram para o espaço, juntando-se ao crescente número de "lixo espacial" que agora ameaça satélites e espaçonaves.

No dia 13 de dezembro de 1998, no entanto, o trabalho estava concluído e o Endeavour se desacoplou da ISS em construção, deixando a estação livre para voar.

Dois anos depois, a ISS seria permanentemente ocupada, permitindo uma presença humana constante em órbita desde então.

Um recorde de caminhada espacial

Astronauta norte-americana Susan Helms compartilha o recorde da caminhada espacial mais longa - NASA via BBC

Um dia de trabalho de oito horas já parece longo, mesmo com os pés firmemente plantados no chão da Terra. Então, como será que a astronauta norte-americana Susan Helms se sentiu após realizar a caminhada espacial mais longa da história em março de 2001, passando oito horas e 56 minutos fora da ISS?

Ela e o colega astronauta James Voss foram encarregados de instalar equipamentos na parte externa de um módulo laboratorial da ISS quando realizaram essa caminhada espacial épica. O recorde deles ainda permanece até hoje.

Debaixo do ônibus espacial

Especialista de missão Stephen Robinson realizou primeiro reparo em órbita de ônibus espacial - NASA via BBC

O voo do ônibus espacial Discovery na missão STS-114, em julho de 2005, foi o primeiro lançamento do ônibus espacial desde a trágica perda do Columbia em 2003, quando todos os sete tripulantes a bordo morreram na reentrada.

A Nasa passou quase três anos tentando melhorar a segurança do ônibus espacial, com foco especial nas telhas de proteção, que deveriam mantê-lo seguro contra as temperaturas extremas geradas durante a reentrada na atmosfera.

O lançamento do Discovery foi tenso. A primeira tentativa foi abortada após uma falha em um sensor de combustível durante a contagem regressiva. Quando finalmente deixou a plataforma de lançamento, imagens mostraram um pedaço de espuma sendo desprendido do tanque externo de combustível, além de pedaços menores de telhas, levantando preocupações sobre possíveis danos no escudo térmico do ônibus.

Ao chegar à ISS, o astronauta Stephen Robinson foi enviado para avaliar a situação, movendo-se ao longo das telhas de proteção térmica. Usando os dedos, ele retirou dois espaçadores salientes de entre duas das telhas do escudo térmico. Foi o primeiro reparo de uma espaçonave em órbita antes de seu retorno à Terra.

O trabalho valeu a pena —o ônibus pousou em segurança na Base Aérea Edwards, na Califórnia, em 9 de agosto de 2005.

Quase um afogamento no espaço

A caminhada espacial deveria ser rotineira: seis horas fora da Estação Espacial Internacional preparando cabos para a chegada de um novo módulo de pesquisa russo.

No entanto, enquanto o astronauta italiano Luca Parmitano trabalhava na tarefa, ele notou algo que marcaria o início de um dos incidentes mais graves na história das caminhadas espaciais —água começou a se acumular na parte de trás de seu capacete.

Cerca de 44 minutos após o início da caminhada, em 16 de julho de 2013, Parmitano relatou calmamente estar sentindo "muita água na parte de trás da minha cabeça". Sem conseguir identificar a origem, ele continuou a instalação dos cabos, acreditando que a água poderia estar vindo de uma bolsa de bebida em seu traje, então ele a esvaziou.

No entanto, a quantidade de água aumentava, invadindo seu capacete de comunicação. Pouco mais de uma hora depois, o Controle da Missão decidiu encerrar a caminhada espacial, ordenando que Parmitano e seu colega, o astronauta Chris Cassidy, voltassem à câmara de descompressão.

Conforme Parmitano se movia, a água se deslocava, obscurecendo sua visão e forçando-o a pedir ajuda a Cassidy para retornar à câmara. Como Cassidy estava preso a outra parte da estação, ele teve que seguir um caminho diferente.

No ambiente de microgravidade da órbita, a bolha de água se deslocou com o movimento de Parmitano, passando a cobrir seus olhos, ouvidos e nariz.

Com a água interrompendo seus sistemas de comunicação e bloqueando seus ouvidos, ele teve dificuldade em alertar Cassidy e o Controle da Missão sobre sua crescente angústia.

"Em um nível subconsciente, eu estava com medo", relatou mais tarde à BBC. "Somos treinados para controlar esse medo ou utilizá-lo de forma produtiva.

Em vez de focar no problema —estar isolado, sem enxergar, sem ouvir, e eles não podiam me ouvir, além do risco de me afogar a qualquer momento—, comecei a pensar em soluções."

Com a visão embaçada e repentinamente imerso na escuridão quando a estação passou pela sombra da Terra, Parmitano tateou o caminho de volta à câmara de descompressão com a ajuda de seu cabo de segurança.

Astronauta europeu Luca Parmitano passou por sufoco quando água começou a se acumular dentro de seu capacete durante caminhada espacial em 2013 - NASA via BBC

Dentro da câmara, Parmitano enfrentou uma espera angustiante de cinco minutos até a chegada de Cassidy.

Foram necessários 10 minutos para trancar a escotilha e mais 13 minutos para repressurizar a câmara e remover o capacete de Parmitano.

Descobriu-se que cerca de 1,5 litros de água haviam se acumulado dentro de seu capacete durante o incidente.

"Por alguns minutos ali, ou talvez mais do que alguns, eu soube como é ser um peixe dentro de um aquário, do ponto de vista do peixe", disse Parmitano, refletindo com surpreendente leveza sobre a situação.

Uma investigação posterior revelou que um bloqueio no separador da bomba de ventilação fez com que a água do sistema de resfriamento vazasse para o sistema de ventilação e, eventualmente, para o capacete.

Em resposta, os engenheiros adicionaram uma almofada de absorção nos capacetes dos trajes espaciais e um snorkel, para ajudar os astronautas a lidar com vazamentos de água, caso ocorram.

Com a Nasa agora focada na próxima fase da exploração espacial por meio do programa Artemis, as lições aprendidas por Parmitano e pelos astronautas que enfrentaram desafios semelhantes servirão de guia para futuras missões.

Até o momento, apenas cerca de 260 pessoas tiveram o privilégio de "caminhar" no espaço —número pequeno o suficiente para encher todos os assentos de um único trem do metrô de Londres. À medida que essa lista cresce, a aventura espacial também se expandirá.