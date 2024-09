Novas imagens de Mercúrio mostram detalhes nítidos da superfície do planeta

The New York Times

Uma espaçonave operada pela Agência Espacial Europeia e pelo Japão fez o sobrevoo mais próximo até agora de Mercúrio, enviando imagens nítidas, em preto e branco, da superfície árida e salpicada do planeta ao nascer do Sol.

A espaçonave, BepiColombo, deu aos cientistas a primeira visão clara do polo sul de Mercúrio. Também capturou várias das crateras do planeta, incluindo aquelas com anéis incomuns de picos dentro da borda da bacia.

David Rothery, um vulcanologista da Open University, na Inglaterra, se refere a Mercúrio como "Senhor dos Anéis de Pico".

Fotografia foi tirada setembro de 2024 pela Agência Espacial Europeia mostra imagens de crateras de Mercúrio - Handout / AGÊNCIA ESPACIAL EUROPEIA / AFP/Handout / AGÊNCIA ESPACIAL EUROPEIA / AFP

A última passagem "foi perfeita", disse Rothery, que é membro da equipe científica da BepiColombo. "Foi exatamente o que eu esperava ver, mas com melhor qualidade, mostrando mais detalhes do que eu esperava."

Johannes Benkhoff, o cientista do projeto da BepiColombo na Agência Espacial Europeia, escreveu em um e-mail que as novas imagens o fizeram "gritar de alegria". Ele acrescentou: "É um alívio quando você descobre que tudo funcionou conforme o planejado."

Uma missão conjunta entre as agências espaciais europeia e japonesa, a BepiColombo foi lançada em 2018. Ela entrará em órbita ao redor de Mercúrio em 2026, cerca de um ano após seu horário de chegada original. O atraso foi motivado por esforços para superar problemas com os propulsores da espaçonave.

Mercúrio é o planeta rochoso menos estudado do Sistema Solar. Com dois orbitadores, um mais focado na paisagem de Mercúrio e o outro coletando dados sobre seu ambiente espacial circundante, os cientistas esperam usar a missão BepiColombo para aprender sobre as origens e evolução do planeta estudando sua composição, geologia e campo magnético.

Mercúrio é difícil de alcançar porque voar em direção ao Sol faz com que as espaçonaves ganhem velocidade. Uma série de passagens próximas da Terra, Vênus e Mercúrio está ajudando a desacelerar a BepiColombo, que eventualmente manobrará a missão em órbita ao redor de Mercúrio. A passagem de quinta-feira foi a quarta das seis planejadas ao redor de Mercúrio, com a BepiColombo passando raspando o planeta a apenas 165,8 km acima de sua superfície.

As imagens que ela envia desses encontros próximos, disse Rothery, são um bônus.

Ele está particularmente intrigado com as bacias de anel de pico de Mercúrio e como suas estruturas podem estar ligadas ao vulcanismo antigo do planeta —— que ainda pode estar marginalmente ativo hoje, disse ele. A BepiColombo tirou fotos de duas bacias de anel de pico, Vivaldi e a recentemente nomeada Stoddart. Como exatamente esses anéis foram formados ainda é um mistério.

Três câmeras de monitoramento na BepiColombo tiraram sua última leva de imagens. Mas os instrumentos científicos primários mais poderosos da missão, incluindo uma câmera colorida de alta resolução, não começarão a fazer observações até que a espaçonave entre em órbita ao redor de Mercúrio.

A visão do polo sul de Mercúrio é uma prévia do que está por vir, já que se espera que a BepiColombo colete melhores dados do hemisfério sul do que a espaçonave Messenger da Nasa, que a agência lançou no planeta em 2015 após uma missão de 11 anos.

Mercúrio está cheio de segredos. Ele tem um núcleo misteriosamente maior em comparação com a casca rochosa que o rodeia. Gelo de água existe em sua superfície, apesar da exposição escaldante ao Sol sem uma atmosfera para protegê-lo. O planeta tem um campo magnético inesperado e é rico em voláteis —elementos como cloro, enxofre e potássio— que se acredita que evaporem facilmente em planetas com altas temperaturas. Isso poderia indicar que Mercúrio se formou originalmente mais longe no sistema solar do que onde está hoje, disse Rothery.

"É um lugar paradoxal", disse ele.

Após as passagens restantes da BepiColombo, programadas para dezembro e janeiro, ela passará quase dois anos cruzando o Sol antes de se estabelecer em órbita ao redor de Mercúrio até o final de 2026.

Proposta pela primeira vez em 1993, a missão estava programada para ser lançada em 2014, mas atrasos de engenharia adiaram a data em quatro anos. Com os esforços para compensar as dificuldades dos propulsores da espaçonave, os cientistas enfrentam um atraso adicional de 11 meses antes que a órbita de Mercúrio comece.

Embora os atrasos tenham sido frustrantes, Rothery está feliz que a equipe esteja sendo paciente. "O principal é que chegaremos lá quando chegarmos", disse ele. "Queremos trabalhar com segurança."