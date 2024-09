Polaris Dawn, missão para 1ª caminhada espacial privada, é lançada

Reuters

Quatro astronautas foram lançados ao espaço na madrugada de terça-feira (10) em uma cápsula Crew Dragon modificada da SpaceX, dando início à missão privada Polaris Dawn, que deve durar cinco dias e que visa testar novos designs de trajes espaciais e realizar a primeira caminhada espacial privada.

A tripulação, composta por um empreendedor bilionário, um piloto de caça militar aposentado e dois funcionários da SpaceX, decolou do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, por volta das 6:23 (no horário de Brasília).

A cápsula alcançou a órbita cerca de nove minutos e meio depois, e a tripulação brincou com um pequeno brinquedo de pelúcia de um astronauta enquanto a gravidade zero se tornava aparente. A Crew Dragon se separou de seu tronco de suporte três minutos depois disso, com câmeras a bordo revelando uma vista espetacular da cápsula sobre a Terra iluminada pelo sol.

O foguete Falcon 9 da SpaceX, na missão Polaris Dawn, decola do complexo de lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy da Nasa, em Cabo Canaveral, Flórida - Joe Raedle/Getty Images via AFP

"Enquanto vocês olham para a Estrela do Norte, lembrem-se de que sua coragem ilumina o mapa para futuros exploradores," disse o diretor de lançamento da SpaceX, Frank Messina, à tripulação pelo rádio. "Confiamos em suas habilidades, sua bravura e seu trabalho em equipe para realizar a missão à frente. Estamos enviando abraços do solo."

O foguete Falcon 9 da missão retornou e pousou com segurança em uma plataforma marítima.

Esta é a quinta —e mais arriscada— missão privada da Crew Dragon até agora. A espaçonave eventualmente se estabelecerá em uma órbita oval, passando tão perto da Terra quanto 190 km (118 milhas) e tão longe quanto 1.400 km (870 milhas), a maior distância que qualquer humano terá viajado desde o fim do programa lunar Apollo dos EUA em 1972.

Uma tentativa de lançamento no mês passado foi adiada horas antes da decolagem devido a um pequeno vazamento de hélio no equipamento terrestre na plataforma de lançamento da SpaceX. A SpaceX consertou o vazamento, mas o Falcon 9 da empresa foi então impedido de voar pelos reguladores dos EUA devido a uma falha na recuperação do propulsor durante uma missão não relacionada, atrasando ainda mais o lançamento da Polaris. O lançamento na terça-feira foi adiado cerca de duas horas devido ao clima desfavorável.

Apenas astronautas governamentais altamente treinados e bem financiados realizaram caminhadas espaciais no passado. Houve aproximadamente 270 na Estação Espacial Internacional (ISS) desde sua criação em 2000, e 16 por astronautas chineses na estação espacial Tiangong de Pequim.

Caminhada espacial

A caminhada espacial da Polaris Dawn está planejada para o terceiro dia da missão a uma altitude de 700 km e durará cerca de 20 minutos. A nave Crew Dragon da SpaceX despressurizará lentamente toda a sua cabine —ela não possui uma câmara de descompressão como a ISS— e todos os quatro astronautas dependerão de seus trajes espaciais, construídos pela SpaceX, para obter oxigênio.

A primeira caminhada espacial dos EUA foi em 1965, a bordo de uma cápsula Gemini, e usou um procedimento semelhante ao planejado para a Polaris Dawn: a cápsula foi despressurizada, a escotilha aberta, e um astronauta em traje espacial aventurou-se para fora preso por um cabo.

Jared Isaacman, 41, piloto e fundador bilionário da empresa de pagamentos eletrônicos Shift4, está financiando a missão Polaris, assim como fez com seu voo Inspiration4 com a SpaceX em 2021. Ele se recusou a dizer quanto está pagando pelas missões, mas elas provavelmente custam centenas de milhões de dólares.

Juntando-se a ele está o piloto da missão Scott Poteet, 50, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos EUA; e os funcionários da SpaceX Sarah Gillis, 30, e Anna Menon, 38, ambas engenheiras seniores da empresa.

Para a caminhada espacial, Isaacman e Gillis sairão da espaçonave presos por uma linha de oxigênio enquanto Poteet e Menon permanecem na cabine.

A missão é a primeira do programa privado Polaris de Isaacman, que inclui uma missão subsequente da Crew Dragon no futuro, seguida por um voo no Starship da SpaceX, um foguete gigante que a empresa tem investido bilhões de dólares para desenvolver como veículo principal para missões à Lua e Marte.

A tripulação de quatro pessoas é efetivamente composta por sujeitos de teste para uma série de experimentos científicos que visam esclarecer como a radiação cósmica e o vácuo do espaço afetam o corpo humano, adicionando-se a décadas de estudos sobre astronautas vivendo a bordo da ISS.

Desde a aposentadoria do Ônibus Espacial em 2011, a NASA tem confiado fortemente na empresa e em sua Crew Dragon, que já realizou nove missões de astronautas de e para a ISS para a agência como o único veículo tripulado dos EUA em operação.

A empresa já realizou quatro missões privadas: a Inspiration4 de Isaacman, e três voos de astronautas privados organizados pelo corretor de missões com sede em Houston, Axiom Space.

A Boeing está lutando para desenvolver uma espaçonave semelhante, a Starliner, que poderia rivalizar com a Crew Dragon. Mas a última missão de teste da Nasa da Starliner, que começou em junho —sua primeira vez voando com uma tripulação - deixou seus astronautas na ISS na semana passada devido a problemas com seu sistema de propulsão.