Na série "Histórias da Política", da Folha, Fábio Zanini revelou que em junho de 2021, quando o Brasil atingiu a marca de 488 mil mortes pela Covid-19 e a imunização iniciada em janeiro começava a reduzir o número de contágios e óbitos, ministros do governo tentaram convencer Bolsonaro a se vacinar publicamente. Para aproveitar as notícias positivas e o impacto do auxílio emergencial de R$ 600, era o momento de virar o disco da polarização, esquecer o embate negacionista com governadores e prefeitos e cuidar da reeleição no sentido prático. Sem cloroquina.

Os conselheiros bolsonaristas atuaram mais por cálculo eleitoral que por preocupação sanitária, e fracassaram. "Vou pensar", desconversou o capitão. Para bom entendedor, era um não redondo. Não se imunizou e depois ainda falsificou o cartão de vacinação, coisas das quais se orgulha.

O comportamento doentio do ex-presidente em relação ao combate da pandemia foi muito além de não ter tomado a picada no braço. O estrago já estava feito. Bolsonaro militou ferozmente contra a vacina (chegou a dizer que quem a tomasse corria risco de pegar Aids). Recusou e retardou a compra de imunizantes, fazendo com que mais pessoas morressem. Escondeu cerca de mil relatórios de inteligência que projetavam aumento no número de casos e mortes no país.

A CPI da Covid sugeriu o indiciamento de Bolsonaro, dos ex-ministros da Saúde Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga, de deputados e senadores. É uma longa lista de crimes, a qual inclui charlatanismo, prevaricação, emprego irregular de verbas públicas, infração a medidas preventivas. Dois anos depois do fim da comissão as investigações abertas pela Procuradoria-Geral da República emperraram ou estão arquivadas. Lula parece não se importar ou não ter pressa. Só agora indicou o novo PGR.

A trama de anistia política em curso está disposta a provar que tudo não passou de uma gripezinha.