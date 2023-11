Ultraprocessado e bicampeão de inelegibilidade. Autor do plano de convocar a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada para fazer ataques e divulgar mentiras sobre o sistema eleitoral, que lhe valeu o primeiro campeonato, Bolsonaro deve se orgulhar de ter transformado as comemorações oficiais do Sete de Setembro num ato eleitoreiro envolvendo as Forças Armadas. É o único responsável pela nova condenação, que não tem efeito prático de ampliar o jejum. O ex-presidente segue fora das urnas até 2030, com bastante tempo livre para se dedicar às centenas de processos que correm contra ele na Justiça.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fala com a imprensa após prestar depoimento na sede da Polícia Federal, em Brasília - Pedro Ladeira - 18.out.23/Folhapress

Seu ex-faz-tudo, o tenente-coronel Mauro Cid, está disposto a lhe complicar a vida. Afirmou na delação premiada que Bolsonaro teve a ideia de esconder no Alvorada dois investigados por ataques antidemocráticos, para impedir a prisão deles pela PF. Nada mais bolsonarista: o palácio modernizado como mocó.

Ter sido excluído pela segunda vez no TSE não provocou chiadeira. O capitão parece conformado. Ainda lhe restam os salários e mordomias que recebe do PL de Valdemar Costa Neto para fazer bico como cabo eleitoral. Tirante o golpismo nato, sua maior preocupação continua a de sempre: ganhar dinheiro fácil.

Assim que a condenação foi confirmada, Bolsonaro tuitou o valor da multa imposta pelo corregedor Benedito Gonçalves: R$ 425 mil. Como já estamos em novembro, época do livro de ouro e da caixinha, obrigado, por que não reeditar a campanha de doações via Pix? Na última vez, R$ 17,2 milhões entraram em sua conta pessoal.

Candidato a vice na chapa do ex-presidente, o general Braga Netto também se tornou inelegível, estragando o esquema da candidatura a prefeito do Rio. Segundo jornalistas que cobrem a caserna, a decisão causou mal-estar no Exército. Recomenda-se uma licitação (sem sobrepreço, por favor) para compra de remédios com função antiespasmódica.