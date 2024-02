À medida que avançam as investigações da Polícia Federal e o zap da caserna é esquadrinhado de uma ponta à outra, o entorno conspiratório de Bolsonaro está se transformando no camarote dos irmãos Marx, cena clássica do filme "Uma Noite na Ópera". Contrariando as leis da física e da decência, sempre cabe mais um. Mais um golpista.

Até quem aparentemente não foi convidado dá as caras, como penetra. Logo após a Operação Tempus Veritatis, o general Mourão correu para ocupar a tribuna do Senado. Mesmo aquele bolsonarista que tem dificuldade para interpretar um texto entendeu que ele havia incitado as Forças Armadas a se insurgirem contra o que definiu como "devassa persecutória". Depois, no morde e assopra, baixou o tom, dizendo-se legalista.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, Roberto Mangabeira Unger pretende entrar com habeas corpus preventivo no STF para manter o ex-presidente fora da prisão. Ex-ministro de Lula (de quem, antes, havia pedido o impeachment), já tendo se apresentado como guru de Ulysses Guimarães, Leonel Brizola e Ciro Gomes, Mangabeira nega sua intenção. Não importa: sua exposição midiática teve o mesmo efeito de aparecer na festa da Selma com uma melancia no pescoço.

Em sua delação à PF, o tenente-coronel Mauro Cid citou o senador Luis Carlos Heinze como integrante do grupo que atacava o sistema eleitoral e defendia a necessidade de ação militar para impedir a posse de Lula. Ministro da Saúde de Bolsonaro durante a pandemia de Covid, hoje deputado federal pelo Rio, o general Pazuello também atuaria na banda radical. Entre os empresários, os suspeitos de sempre: Luciano Hang, Meyer Nigri, Afrânio Barreira. Há outros, inclusive no rol dos exploradores da fé.

Prestes a explodir, o camarote golpista cada vez entulha mais gente. A diferença é que, com Groucho, Harpo e Chico, a situação era engraçada; com Bolsonaro é criminosa.