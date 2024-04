Nos campi dos EUA, os acampamentos de protesto reivindicam, formalmente, a ruptura dos laços acadêmicos e financeiros das universidades com instituições e empresas israelenses. "Manifestações pró-Palestina", na descrição protocolar da imprensa? Canta-se "do rio até o mar, Palestina é tudo que se vê" e "Intifada, revolução!". O nome certo não seria "manifestações anti-Israel"? Ou, mais longe, "pró-Hamas" e "antissemitas"?

Não é justo acusar de antissemitismo as numerosas minorias de estudantes que aderem aos protestos. A centelha deflagradora das manifestações foi a criminosa punição coletiva da população de Gaza conduzida pelas forças de Israel. O material inflamável depositou-se ao longo da ocupação sem fim, agravada pela sabotagem das negociações de paz pelo governo de Netanyahu. Contudo, no caso, é imperativo distinguir a massa dos manifestantes das lideranças dos acampamentos.

Manifestantes pró-Palestina acampados no campus da Universidade Columbia, em Nova York - Spencer Platt - 22.abr.24/Getty Images via AFP

A expressão "manifestações espontâneas" quase sempre indica apenas a ignorância do narrador. Espontâneo é espirro, não atos políticos. Os protestos nos campi têm direção. São convocados por redes de organizações microscópicas que, finalmente, encontraram um palco iluminado, como Estudantes pela Justiça na Palestina (SJP), Muçulmanos Americanos pela Palestina (AMP), Ação Palestina (PA), Movimento Jovem Palestino (MYP) e Samidoun. Há, inclusive, a Voz Judaica pela Paz (JVP), um grupo judaico que prega a diluição de Israel num "Estado binacional" –e, portanto, a transformação dos judeus israelenses em minoria étnica.

Todas negam que sejam antissemitas, classificando-se como antissionistas. Praticam um jogo de palavras ilusionista. Nos seus sites, encontra-se o mapa da "Palestina livre", que incorpora todo o território de Israel, mas nunca a defesa da paz em dois Estados. Não faltam símbolos e imagens associados ao Hamas e até, em alguns casos, celebrações explícitas do ato terrorista de 7 de outubro.

Daí, nos protestos, emergem cartazes com a sentença "Nós somos Hamas", cânticos em louvor à Al-Qassam, o braço armado da organização fundamentalista, e gritos de "judeus, voltem para a Polônia". As bombas retóricas de fragmentação atingem os estudantes judeus, submetidos a incontáveis ameaças e gestos de intimidação.

Ideologia? Acima de um substrato de nacionalismo palestino radical, identificam-se os marcadores típicos da "esquerda decolonial". A SJP conecta a luta pela libertação da Palestina ao combate à "ocupação" da Ilha da Tartaruga, o nome "decolonial" do que hoje são os EUA e o Canadá, inspirado pelo mito de origem dos índios Lenape.

A "esquerda decolonial" é uma derivação do movimento identitário que enxerga na expansão histórica europeia (isto é, "branca") as fontes do capitalismo, da opressão e do mal. São narrativas do paraíso perdido: perdeu-se a sagrada Ilha da Tartaruga com a chegada dos colonos do Mayflower; perdeu-se a Jerusalém árabe com o advento da imigração sionista.

No lugar da luta de classes marxista, o movimento "decolonial" engaja-se numa utopia de restauração purificadora: "povos originários" versus "brancos europeus". Sob esse prisma, Israel coagula uma implantação do imperialismo europeu no Oriente Médio árabe-muçulmano que deve ser abolida.

Democracia representativa, direitos, liberdades políticas? Tais invenções "europeias" são descritas como ferramentas da dominação "colonial". Do pressuposto escorre uma indisfarçável admiração pelo Hamas. A pulsão "decolonial" não se restringe a grupúsculos de jovens ativistas. Na Universidade Columbia, quase 170 professores subscreveram uma declaração sugerindo que "pode-se interpretar" o 7 de outubro "como exercício do direito de resistência por um povo ocupado".

O movimento "decolonial" é, intrinsecamente, antissemita. Sorte de Netanyahu, que ganha um álibi providencial. Azar dos palestinos.