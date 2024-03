A Companhia das Letras, que publica "O Avesso da Pele", entrou na Justiça para barrar o recolhimento de exemplares do livro em bibliotecas de escolas do Paraná. Grandes grupos editoriais nos EUA, diante da onda de censura a obras literárias que também se alastra por lá, já adotam instrumentos jurídicos para frear o abuso de autoridade. Se copiamos a ideia de jerico, por que não a contraofensiva cultural?

Jeferson Tenório e seu romance —que incomoda por denunciar o racismo, não por trechos "inadequados"— estão em boa companhia. Já enfrentaram desavenças nos tribunais Flaubert, autor de "Madame Bovary"; Baudelaire, de "As Flores do Mal"; Joyce, de "Ulisses"; D. H. Lawrence, de "O Amante de Lady Chatterley"; Henry Miller, de "Trópico de Câncer"; Nabokov, de "Lolita". Todos conseguiram a liberação de suas obras para o público.

No Brasil sob ataque da burrice orgulhosa e das armações da extrema direita, o banimento atinge até clássicos da língua. Em 2020, o governo de Rondônia pôs no índex "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, elevando o patamar do festival de besteiras. Além de Machado, o desterro alcançou Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Nelson Rodrigues, Ferreira Gullar.

"O Avesso da Pele" —cujo expurgo se estendeu às escolas de Goiás e Mato Grosso do Sul— é a bola da vez. Daqui a pouco os obscurantistas vão descobrir outro título para botar na fogueira. E sem nem sequer terem folheado a obra, quanto mais lido duas páginas. O governador Ronaldo Caiado disse que não leu o livro de Jeferson Tenório: "Não tive coragem". Mesmo assim o definiu: "Promiscuidade".

Chamar Caiado de cínico, inculto, infantilizado é tudo o que ele quer para inflamar as milícias digitais. Levar o caso à decisão da Justiça pode ser um remédio com mais eficácia. Há jurisprudência. "O cala-boca já morreu", garantiu a ministra Cármen Lúcia, do Supremo.