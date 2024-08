Vestida para matar, Breathless Mahoney serve um drinque para Dick Tracy. Ele diz que não pode beber, pois está em serviço. "Quando é sua folga?", ela pergunta. "Domingo", é a resposta. "O mundo é grande, deve ser domingo em algum lugar…". O papel da cantora e dona de um nightclub no filme de 1990 é perfeito para Madonna. Nem sempre foi assim.

No começo, ela tocava bateria numa banda new wave, a Breakfast Club. Cantava um pouco, também, mas estava longe dos sussurros de uma cantora sexy de boate. Daí ela formou outra banda, Emmy, em que era a vocalista e guitarrista. Inquieta, ambiciosa, talentosa, já queria conquistar o mundo. Faltava encontrar sua imagem.

Madonna como Breathless Mahoney, sua personagem em "Dick Tracy" (1990) - Divulgação/Divulgação

Em poucos anos, já havia estourado com sua ousada persona de sexualidade livre e toques de blasfêmia religiosa. O uso e eventual abuso de álcool percorre seu caminho. Em "American Life" (2003), a rainha do pop canta "tentei ser um garoto/ tentei ser uma menina/ tentei ser confusão/ tentei ser a melhor/ acho que fiz tudo errado/ por isso escrevi esta canção". A frustração se resolve do jeito mais imediato: "então entrei num bar, à procura de compreensão, uma companhia leve —tentei achar um amigo".

Na vida real, Madonna encontra amigos no Dick's Bar, na Londres do ex-marido Guy Ritchie. Lá ela pode dar de cara com Bill Murray fazendo seus próprios drinks atrás do balcão; ou com Pierce Brosnan, 007 aposentado, pedindo martinis como seu personagem; ou ainda com Damien Hirst, Goldie Hawn, Robert De Niro —presenças eventuais.

Ela pode pedir Campari com suco de laranja, o garibaldi, sua bebida favorita nos anos 1980, época de "Like a Virgin", debatida numa cena engraçadíssima de "Cães de Aluguel", filme do Tarantino. Sempre sexy, ela pode também comemorar seus 66 anos, completados neste dia 16. Sobre isso, aliás, ela deixava claro numa entrevista para a Smash Hits, em 1984, regada a garibaldis, que as expectativas sobre ela são meio distorcidas: "Eu não conseguiria ser sexy sem humor".

Irônica, provocativa, feminista, militante LGBT, antipatriarcal e agora antietarista. Quem a vê dançando ("só dançando me sinto livre") nota a força da natureza. Cercada de meninas e meninos, drags e trans, ela destrói a ilusão do mundo mesquinho em que vivemos. Existe mais, muito mais, ela diz, com palavras, atitudes —com o corpo. E a idade é só um detalhe.

Madonna em cena de "Dick Tracy" - Divulgação

Outro bar que Madonna frequenta é o Rainbow Room, de Dale DeGroff, em Manhattan. Foi lá que se popularizou o cosmopolitan, em meados dos anos 1990. Ela foi das primeiras a levantar publicamente a taça do coquetel, verdadeira garota-propaganda, como depois o seriam as garotas de "Sex and the City" —muito influenciadas pela cantora.

No Rainbow Room não há dramas. Não como em "Bad Girl", canção do libertador álbum "Erotica", de 1992, em que o refrão diz: "Garota má, bêbada às seis/ beijando os lábios de qualquer um/ fumando cigarros demais/ não gosto quando ajo assim". Mas o contexto é outro —e canção é ficção.

"Holy Water" inverte o protagonismo —aqui é ela quem domina: "Querido, você deveria se abaixar/ e beber meu álcool precioso/ você está sedento, acho que precisa disso". Canção de 2014, do álbum "Rebel Heart", continua: "Não parece com água benta?".

Eis uma das muitas variações do cosmopolitan:

GRAND COSMOPOLITAN

30 ml de vodka

30 ml de licor de laranja

30 ml de suco de cranberry

30 ml de suco de limão

Bata os ingredientes com gelo e coe para uma taça martini. Decore com uma casca de laranja flambada.