Em relação à economia, as elites e os plebeus se odeiam. Ambos não a entendem, como nós economistas temos dito desde 1700. Nós erramos.

A candidata democrata nos Estados Unidos, Kamala Harris, por exemplo, declarou que deveríamos acabar com os preços injustos aplicados pelas empresas. As regulamentações de preços no Brasil são a mesma ideia equivocada. Um economista diria que, pelo menos, o monopólio privado que permitiria a injustiça caiu como uma pedra durante séculos, à medida que os custos de transporte caíam. Nós, consumidores, podemos chegar a fornecedores alternativos com facilidade cada vez maior. Trens. Bicicletas. Carros. Telefones. A internet.

O problema do monopólio que persiste e realmente dá oportunidades para a injustiça não é o monopólio privado, mas o monopólio protegido pelo governo. A Petrobras é um exemplo. Os táxis antes da chegada do Uber e do Lyft eram outro. A injustiça foi perpetuada, digamos, na Alemanha, ao proibir o Uber –embora seja uma palavra alemã! As empresas de táxi alemãs chegaram primeiro aos políticos.

Por outro lado, todos nós, consumidores, por essa definição de "injustiça", fazemos isso –quando, por exemplo, buscamos pechinchas avidamente. Tanto a oferta quanto a demanda em um mercado são "gananciosas", se o significado da palavra for apenas "buscar vantagem". O que mais você e eu estamos fazendo quando vamos a outra loja, ou comparamos planos de TV a cabo, ou compramos um carro estrangeiro?

Mais uma vez, os políticos afirmam acreditar que "a proteção do trabalhador americano ou brasileiro" vem da imposição de tarifas sobre produtos feitos por estrangeiros. O Brasil é especialmente maluco sobre isso.

No entanto, os dois partidos políticos dos Estados Unidos querem seguir o Brasil e descer pelo ralo. Trump quer instalar tarifas enormes. Harris também acha que tarifas e controles de preços ajudariam os trabalhadores dos EUA.

No entanto, nós, economistas, afirmamos o senso comum de que todos os trabalhadores também são consumidores. As tarifas tributam todo mundo. Mas ninguém escuta. Na verdade, Trump é mais lúcido sobre o assunto, porque suas tarifas idiotas enriquecem os contribuintes de sua própria campanha. Se ele perder, vai para a prisão. Compare com Lula.

Eu poderia continuar. O Banco Central do Brasil ou o dos EUA, por exemplo, não consegue controlar racionalmente a economia. Muitos economistas estão enganados sobre isso. Se os economistas pudessem prever a economia, todos eles seriam bilionários.

Senso comum e humildade, em suma, são raros.