Pode apostar. Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, que o presidente Joe Biden recomendou ao anunciar sua saída de cena na semana passada, será nomeada pelo Partido Democrata e esmagará Donald Trump na eleição em novembro.



Deus seja louvado.



Trump já foi condenado por diversos crimes, o que ele interpreta como perseguição política. Não é. Ele é um criminoso, muito do modo como Lula é e Jair Bolsonaro queria ser. O pior crime de Trump foi tentar derrubar uma eleição pela violência. É a principal tática no manual fascista ou comunista, 6 de janeiro no meu país, 8 de janeiro no seu.

A vice-presidente dos EUA e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, fala na sede de sua campanha em Wilmington, Delaware - Erin Schaff/Pool/AFP

Mas Trump perderá para Harris, por muitos motivos. Um deles, a questão da idade, que levou Biden a desistir, está solidamente do outro lado. Trump tem 78 anos, 20 a mais que Harris, e mostra isso em cada discurso que faz —divagando, choramingando, cheios de mentiras incríveis, como a Grande Mentira, no estilo Hitler, de que ele venceu a eleição em 2020.



Outro é que Trump não expandiu sua base de eleitores desde 2020. Depois que um lunático atirou contra ele e quase arrancou sua orelha direita, ele poderia ter expandido. Mas, na semana seguinte à sua nomeação pela convenção republicana, ele divagou, choramingou e mentiu, no mais longo discurso de aceitação na história do partido. Se ele tivesse moderado o tom e falado como um adulto, talvez tivesse chegado a novembro com uma liderança esmagadora. Mas Donald é Donald, e ele é burro. Se fosse inteligente como Erdogan ou Orbán, Putin ou Xi, estaríamos com sérios problemas.



Deus seja louvado.



Outro ainda, Trump vai ficar cada vez mais burro conforme se aproxime a terça-feira, 5 de novembro. Harris é o que nós chamamos em inglês de "biscoito duro" (tough cookie), como promotora e como advogada.



Se eles debaterem, ela limpará o chão com ele. Em um dos debates com a última mulher que Trump enfrentou, Hillary Clinton, em 2016, Donald começou a percorrer o palco na TV de uma maneira bizarra e ameaçadora, deixando Hillary tão surpresa que ela não disse, como Kamala certamente diria: "Pelo amor de Deus, Donald, pare de agir como uma criança e volte para o seu pódio!"



Então pode apostar nisso. E Deus seja louvado.