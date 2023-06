A Polícia Federal informa: todas as joias presenteadas pelos sauditas aos Bolsonaro valem R$ 5 milhões. Ao longo dos últimos meses repetiu-se que elas valiam R$ 16,5 milhões, sem que se soubesse de onde vinha a estimativa.

A PF fez um serviço que muita gente deixou de fazer, mas, se J. Edgar Hoover estivesse na sua direção, a maluquice teria sido desfeita há alguns meses.

Joias que foram enviadas pela Arábia à então primeira-dama, Michelle Bolsonaro - Danilo Verpa - 14.mar.2023/Folhapress

Mau começo

O escândalo da rede varejista Americanas, com um rombo de pelo menos R$ 20 bilhões, dará um trabalho danado à Comissão de Valores Imobiliários. Pena que ela tenha começado tornando réu o ex-diretor-presidente da empresa, Sergio Rial.

A CVM tomou a decisão porque, nos dez dias em que Rial ficou no cargo, descumpriu as normas que regem os comunicados ao mercado. Tudo bem, mas não foi Rial quem depenou a empresa e também não vendeu ações da Americanas quando ela estava emborcando nem mandou dinheiro para parentes que vivem no exterior. Rial tornou-se réu porque apitou durante as horas de silêncio.

Fica uma esperança, a de que a CVM esteja entrando no caso com um rigor do tamanho da roubalheira.