Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O Esculhambador Geral da República! Olimpipocas! Paris 2024! A "ouverture" foi uma "EAUverture", no rio Sena.

Se fosse em São Paulo seria no rio Tietê com os atletas intoxicados e junto com as capivaras. Salto de Capivara! E um amigo meu quer uma nova modalidade olímpica: Salta na Minha Vara! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão - José Simão/Folhapress

E o Sensacionalista: "Damares confirma que foi a estilista do uniforme da delegação brasileira". Roupa de crente! Saião abaixo do joelho e jaqueta jeans! Erro total! Vai pro culto ou pra Paris? Brasileira gosta de collant! De top!

A estilista da delegação brasileira devia ter sido a Anitta! Rarará! E atenção! O site vidadeclubber está fazendo uma promoção imperdível: "Bate e Volta aos EUA pra Votar na Kamala. Saída 3 de novembro, Praça Tiradentes as 6h30 da manhã! Volta terça feira 5 de novembro, Casa Branca 17hs após a votação".

Topo! "Parada Única: Graal de Rio Branco no Acre!". Tudo bem! Topo assim mesmo! Paris 2024! Brasileiro é ouro em alongamento do carnê das Casas Bahia.

E Assaltos Ornamentais! Rarará! Hoje acordei com o espírito olímpico: ouro nos dentes e chumbo no pau! Rarará!

E eu queria fazer xixi na Torre Eiffel pra ver se enferruja! E duvido que durante as Olimpipocas, você encontre um francês em Paris, salvo os atletas e aficcionados. Fugiram todos! Alugaram tudo no Airbnb.

Pros americanos! E o salto de vara devia ser com baguete! Salto de Baguete! E Paris é famosa por duas coisas: o mau humor dos garçons e a putaria. Como diz uma amiga minha: em Paris a putaria é pesada! Rarará!

E a Lady Gaga cantando "La Vie en Rose" com Cêline Dion é pra matar qualquer um! "Vive la France!" Nóis sofre mas nóis goza! Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno! PQP! Paris Querida Paris!