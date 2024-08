Dia 10 de setembro haverá de ter uma noite de emoções olímpicas com o debate de Kamala Harris com Donald Trump.

O ex-presidente saiu-se razoavelmente debatendo com Joe Biden em 2020 e prevaleceu em 2016 debatendo com Hillary Clinton.

Kamala Harris é vice-presidente dos Estados Unidos. Ela concorrerá contra Donald Trump nas eleições deste ano - Robyn Beck/9.ago.2024/AFP

Biden é um sujeito de bons modos, e Hillary é um produto da elite americana. Foi de Yale para o grupo de assessores da Promotoria no caso Watergate, que resultou na renúncia do presidente Richard Nixon.

Tornou-se mulher do governador do Arkansas e presidente dos Estados Unidos por oito anos. Voltando ao governo, foi secretária de Estado. Era uma flor do andar de cima. Já Trump é um espertalhão educado nas mutretas do mercado imobiliário de Nova York, um milionário vira-lata.

Kamala Harris é uma ex-promotora, habituada a lidar com delinquentes. Com a caneta na mão, foi um mastim. A ver.