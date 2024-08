TV nos EUA confirma primeiro debate entre Trump e Kamala para 10 de setembro

São Paulo

Candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump disse nesta quinta-feira (8) que aceitou a oferta para participar de um debate com sua possível rival democrata nas urnas, a vice-presidente Kamala Harris.

A data, 10 de setembro, e a emissora do debate, ABC News, tinham sido previamente acordadas entre as duas campanhas quando Joe Biden ainda estava no páreo.

Ex-presidente Donald Trump fala durante uma conferência de imprensa na sua propriedade de Mar-a-Lago, em Palm Beach, Florida - JOE RAEDLE/Joe Raedle - 08.ago.24/Getty Images via AFP

Mas depois que Biden desistiu de concorrer à reeleição, e horas após Kamala conquistar os votos necessários para se tornar a nova candidata do Partido Democrata, Trump publicou na Truth Social, a sua rede social, que tinha aceitado o convite do canal Fox News para um debate contra ela a ser realizado em 4 de setembro.

Na ocasião, Michael Tyler, diretor de comunicação da campanha democrata, afirmou que Trump alterou a data e o local do debate antes acordados deliberadamente, sem o aval da equipe democrata.

Kamala, por sua vez, acusou o ex-presidente de estar fugindo do debate em pânico. O porta-voz da campanha republicana, Steven Cheung, havia afirmado dias antes que a vice-presidente tinha "muito medo de aceitar um debate antes" da data inicialmente prevista.

Com a confirmação, este deverá ser o primeiro embate entre as duas campanhas desde o encontro Trump-Biden em junho na CNN. O episódio pôs em evidência a fragilidade de Biden que, rouco (por causa de um resfriado, segundo a sua equipe), em diversos momentos do evento se contradisse, divagou e gaguejou, reforçando a pressão para que ele se afastasse da disputa.