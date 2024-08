A entidade União Brasileira de Mulheres (UBM) acionou a Justiça contra a Cazé TV pedindo explicações sobre um comentário feito pelo apresentador Guilherme Beltrão durante o programa Zona Olímpica.

Na edição do dia 1º de agosto da atração, ele disse que o atleta que não disputa medalha só tem dois objetivos na competição: "se superar e comer gente".

Gabi Regly, atleta do nado artístico, e Guilherme Beltrão, da Cazé TV: caso abre crise com CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) - Reprodução/Instagram

"A Adenizia [jogadora de vôlei e comentarista do canal] é campeã olímpica, ela realmente importa para a competição. O 'camarada' do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, tem que ir por dois objetivos: se superar e comer gente", afirmou o apresentador.

A declaração causou reação na comunidade esportiva. A seleção brasileira de nado artístico publicou uma nota em repúdio, afirmando que "as brincadeiras são sempre válidas, mas desrespeito nunca será tolerado".

A atleta da modalidade Gabriela Regly disse que estava "extremamente revoltada" com os comentários.

A UBM ingressou com uma ação de produção antecipada de prova. A entidade afirma que Beltrão "não só menospreza o esporte do nado sincronizado [...], como também ataca o comprometimento de todas as atletas que se empenham diariamente para competir e representar o Estado brasileiro".

E quer que a Cazé TV responda, no prazo de 48 horas, "em que se baseou" o apresentador "para fazer a afirmação discriminatória", se a Cazé "possui algum estudo sobre a modalidade esportiva atacada" e se os comentaristas "têm formação esportiva".

Após a repercussão, Beltrão pediu desculpas e afirmou que a sua fala foi tirada de contexto. "A gente convida você a assistir todo o programa e tomar essas conclusões. Esse é o Zona Olímpica, essa mistura boa. Mas se alguém [está] se sentido ofendido com a piada, a gente pede desculpas, não tem problema nenhum nisso", disse ele, durante uma transmissão.

Fundador do canal, Casimiro Miguel publicou um texto no Instagram em que dizia que o assunto em questão era sexo na Vila Olímpica, e que o exemplo do atleta do nado artístico foi "hipotético".

"É só assistir ao vídeo completo que fica bem claro", disse. "Não estamos sacaneando a modalidade, apenas dando um exemplo hipotético".

A UBM é representada pelos advogados Carlos Nicodemos, Maria Fernanda Fernandes Cunha e Lara Oliveira Salles.