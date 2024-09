No último sábado (31), a rede X foi retirada do ar no Brasil após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A derrubada da rede fez com que os usuários buscassem alternativas, entre elas, as redes Bluesky e Threads, que estão entre as mais procuradas.

Além de derrubar o X, Moraes determinou multa diária de R$ 50 mil para aqueles que burlarem o bloqueio através de VPNs, mas, em aplicativos de mensageria como o WhatsApp, os VPNs superaram as redes alternativas (Bluesky e Threads).

Através da plataforma de monitoramento de mais de 80 mil grupos públicos de WhatsApp da Palver, é possível observar os movimentos subsequentes à remoção do X no Brasil. Um deles foi uma queda abrupta de quase 70% no número de URLs do X compartilhadas no WhatsApp.

Essa queda acompanhou um crescimento nas redes sociais alternativas: Threads com mais de 600%, e Bluesky com mais de 1.600% de crescimento, mas, ainda assim, não superaram as menções absolutas a X e VPNs. As menções e recomendações de VPNs observaram um crescimento de mais de 300% nos mesmos dias, porém muitos dos envios são de autores com comportamento robótico.

Quando aplicamos um filtro para excluir as mensagens com comportamento robótico, o cenário fica ainda pior para a rede de Elon Musk. Neste cenário, a queda do X vai para mais de 99%. Para colocar em perspectiva, durante o mês de agosto, a rede X apresentava por volta de 500 menções a cada 100 mil mensagens de WhatsApp. Chegou a apenas 4 no último domingo.

Olhando apenas para o comportamento orgânico, as recomendações e menções a VPNs atingem o posto de primeiro lugar após o último sábado, seguidas pelo Bluesky, Threads e X, por último. Os maiores disseminadores de links do X e VPNs são grupos de tema político e do bolsonarismo em sua maioria.

Nestes grupos, existem recomendações de VPNs gratuitos e dúvidas sobre como instalar VPNs e implicações para utilizar o X. Muitas das menções a X e VPN também são memes que criticam a medida; uma delas diz: "Dá para bloquear celular no presídio também ou só o X e VPN?".

Dentre os conteúdos mais impulsionados por robôs, o que foi mais circulado é um vídeo com a chamada "URGENTE - Deputado Eduardo Bolsonaro pede que todos os brasileiros baixem VPN!".

O vídeo começa com o deputado dizendo que é uma mensagem muito importante e faz um paralelo com a Venezuela, explicando que, utilizando VPN, o usuário poderá acessar novamente o X. No fim do vídeo, o deputado recomenda serviços como Betternet e Proton e diz que será muito importante estar no X nos próximos dias.

Já o Bluesky e Threads têm sido impulsionados por grupos de WhatsApp mais alinhados com o presidente Lula. A rede Bluesky tem prevalecido contra o Threads na maior parte das vezes, e as principais mensagens são de usuários dos grupos compartilhando links para seus perfis, de forma a poder se conectar na nova rede. O crescimento de menções ao Bluesky também ocorre por conta de grupos brasileiros de páginas de fofoca e reality shows no Brasil.

Outro tema que ganhou força esta semana foram as chamadas para a manifestação do 7 de Setembro, organizada pela direita. A principal mídia compartilhada são vídeos originados do TikTok e do Kwai e compartilhados no WhatsApp. A pauta predominante nas chamadas é o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. As chamadas para a manifestação acontecem em diversos vídeos, com o máximo de índice viral por autores distintos, o que indica comportamento orgânico.

O vídeo mais encaminhado apresenta a chamada "Patriotas exilados vão para o 7 de setembro na Argentina!", com diversos cortes de brasileiros na Argentina afirmando que irão participar das manifestações em Buenos Aires.

O segundo vídeo com mais encaminhamentos é do deputado estadual por Goiás, Major Araújo, onde ele diz que o ministro Alexandre "é um tumor que precisa ser extirpado" e convoca para as manifestações do dia 7 de Setembro. Também circulam vídeos convocando para a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-deputado Deltan Dallagnol, do pastor Silas Malafaia, entre outros.

As turbulências geradas pela remoção do X e o embate com Elon Musk começam a se expressar, e é difícil entender, em um primeiro momento, como vão se comportar os usuários órfãos da rede. No entanto é possível notar que as redes paralelas têm se radicalizado mais e que existe um movimento expressivo de reorganização, que pode refletir em impactos reais no ecossistema político, incluindo as eleições municipais deste ano.