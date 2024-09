São Paulo

Kamala Harris ampliou a sua vantagem numérica sobre o republicano Donald Trump ao atingir 45% das intenções de voto contra 41% do seu adversário, afirma pesquisa Reuters/Ipsos publicada no dia 29 de agosto.

A diferença de quatro pontos sugere um avanço de democrata diante do levantamento realizado no fim de julho, quando ela aparecia com 43% e Trump com 42%. No entanto, ainda há empate técnico, no limite da margem de erro de dois pontos percentuais.

Em sua primeira entrevista à imprensa após tornar-se candidata, Kamala Harris disse que está concorrendo porque acredita ser a melhor pessoa para o cargo, independentemente de seu gênero e raça.

Para falar se Kamala pode vencer Trump nos EUA, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Fernanda Perrin, no Como É que É? desta segunda-feira (2).

