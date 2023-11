Após uma onda de celebração de corpos diversos —que durou um ano, talvez uma semana—, a moda de ter rosto e corpo perfeitos voltou com tudo.

O Botox da Barbie é a nova tendência entre as influenciadoras. Também conhecido como Traptox, o procedimento consiste em injetar toxina botulínica no músculo trapézio para dar a impressão de um pescoço mais longo, como o da boneca loira.

A influenciadora e humorista GKay é uma das adeptas do procedimento e publicou o resultado, provando que humorista também pode fazer o público chorar.

Não é de hoje que as pessoas diminuem, alteram e retiram partes do corpo que não agradam, mesmo que estejam saudáveis. Danificam dentes saudáveis para colocar "lentes de contato". Amarram os músculos do abdômen para garantir o "tanquinho". Trocam o maxilar por um queixo do garoto propaganda da Cepacol.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flávia Boggio de 1° de novembro de 2023 - Galvão Bertazzi/Folhapress

Seguindo a tendência de substituir e até eliminar partes do corpo como se fossem o dente do siso, médicos e esteticistas estão criando novas intervenções para garantir a aparência perfeita.

A mindinhoplastia, cirurgia que consiste na retirada do dedo mindinho do pé, já é uma realidade para dar um fim nesse membro feio que só serve para dar calos e apertar as sandálias.

O umbigotox, aplicação de botox no umbigo, já é o queridinho das influencers que querem uma barriga sem esse detalhe de difícil limpeza e que salta para fora na gravidez.

Dermatologistas também estão aplicando botox nos músculos que arrepiam os pelos, que não servem para muita coisa, mesmo porque ninguém mais tem cabelos corporais.

Pessoas insatisfeitas com a cor dos olhos já buscam cirurgias de transplante de globo ocular, aceitando até olhos míopes, contanto que sejam claros.

Entre os homens, a plástica do Ken é a preferida, que consiste na retirada dos mamilos e a substituição da pele do peito pela de um golfinho, para garantir o tronco liso.

Uma tendência entre mulheres gestantes é realizar o parto na clínica de estética, assim podem garantir uma aparência perfeita também em seus bebês.

Os mais radicais procuram pela cirurgia da retirada de corpo, que consiste em descartar todos os membros e transferir apenas o cérebro para outro corpo.

Alguns aplicam botox ou até mesmo descartam o cérebro, já que, após tantos procedimentos, provam que não usam o órgão para nada.