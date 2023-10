Botox é aplicado no trapézio para imitar pescoço fino e longo da Barbie

São Paulo

O filme da Barbie, recheado de mensagens positivas de autoaceitação, mal saiu de cartaz nos cinemas e já inspira novos procedimentos estéticos que miram a aparência irreal da boneca de plástico. É o caso do BarbieBotox, nome dado à aplicação de toxina botulínica no músculo trapézio para diminuí-lo e dar impressão de um pescoço mais alongado e fino.

Já são milhões de postagens nas redes sociais sob a hashtag "BarbieBotox", seja de dermatologistas e cirurgiões plásticos explicando o procedimento e exibindo a prática em seus pacientes ou de jovens mulheres mostrando os efeitos das injeções com direito a antes e depois.

A influenciadora Gkay, 30, após dizer no ano passado que pararia com as plásticas por estar satisfeita com o resultado das intervenções, é uma das adeptas.

"É o oposto da academia", diz Rafael Pessanha, cirurgião plástico que fez o procedimento em GKay. "A ideia da toxina é diminuir."

Não é imperceptível, mas está longe de causar o impacto de uma lipoaspiração LAD, outro procedimento que ganhou as redes sociais com registros de antes e depois.

Segundo o cirurgião plástico Jardis Volpe, que acumula 1,6 milhão de seguidores no Instagram, o procedimento é popular entre mulheres —e ele atribui a procura pelo tal pescoço fino ao filme "Barbie". Ele diz que, apesar de ser moda fora do Brasil, a tendência ainda não chegou com tanta força aos consultórios daqui e costuma ser procurada por pessoas mais jovens.

A Barbie virou um padrão de beleza a ser seguido desde sua chegada ao mercado, em 1959. Ela foi, segundo Ana Lúcia Castro, antropóloga e professora da Unesp (Universidade Estadual Paulista), a quebra de um ciclo de bonecas infantilizadas e assexuadas para uma boneca adulta na qual as meninas poderiam se inspirar.

"A Barbie é um ícone da cultura de culto ao corpo que impacta a subjetividade feminina", diz ela. "Ela tem medidas que, transportadas para a realidade, são humanamente impossíveis."

A cabeça acoplada a um pescoço longo e fino é uma dessas características pouco humanas. Mas a busca continua.

No "Botox da Barbie", a impressão de alongamento se dá porque o uso da substância na região atrofia o músculo, diz o cirurgião Jardis Volpe. A toxina diminui ou paralisa a contração muscular por bloquear a acetilcolina, um mecanismo neurotransmissor, na junção entre o tecido e as terminações nervosas. Isso causa um efeito de atrofia e "afinamento", com redução do volume.

A influenciadora Isabelle Lux faz uma 'revelação' após um mês da aplicação do Botox em seu TikTok

Apesar do cosmético viver uma explosão nas redes, Eliza Minami, da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), diz que a aplicação da toxina botulínica nos ombros não é novidade, mas era usada para tratamento de doenças, como dor miofascial, distonia cervical (espasmos e contrações dos músculos do pescoço) e enxaqueca.

O uso para o tratamento da enxaqueca, por exemplo, é amplamente aceito por neurologistas. Desde 2010 o uso é regulamentado pela FDA (órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos), e desde 2014 pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Os efeitos visuais, porém, são milimétricos, segundo a neurologista Vanessa Milanese. Ela diz que em pacientes com muita contração muscular a mudança é percebida ao apalpar a região. A aplicação, diz a médica, exige cuidado, uma vez que o trapézio é um músculo grande, que vai da base da cabeça até os ombros.

Além disso, ela afirma que o procedimento depende de outros fatores, como hérnias de disco e avaliação geral da coluna. São aplicadas entre 15 e 30 injeções de cada lado. Pessanha afirma que a dose aplicada vai depender da força da musculatura.

Minami diz que os efeitos duram de 3 a 5 meses, mas avalia que o uso estético deve ser limitado a casos de hipertrofia do músculo. "Não é um tratamento de rotina na nossa prática clínica. É mais comum para finalidades terapêuticas", afirma.

A médica pontua que, se aplicado em doses muito altas, pode causar fraqueza na musculatura que sustenta o pescoço, mas diz que a literatura especializada relata poucos efeitos colaterais. Todas as contra indicações da toxina botulínica valem para essa aplicação: nada de uso em gestantes e lactantes, nem alérgicos ou portadores de doenças neuromusculares.

Volpe chama atenção para o fato de que a paralisação de algumas áreas, caso do trapézio, pode sobrecarregar músculos acessórios nas costas.

