Após "onde está o Santo Graal", "Elvis morreu?" e "quem matou Odete Roitman?", a humanidade se ocupa com outro mistério.

As especulações começaram após "uma cirurgia abdominal planejada" da princesa de Gales, Kate Middleton, quando o Palácio de Buckingham divulgou o primeiro registro oficial.

Internautas apontaram que a foto, com a futura rainha e seus três herdeiros, foi editada por alguém com curso básico de Photoshop pelo TikTok. A situação tornou-se a grande crise da monarquia desde que divulgaram que o rei Charles dorme com urso de pelúcia.

Pessoas do mundo todo começaram a conspirar sobre o desaparecimento da princesa, em um "CSI" em escala global.

Alguns teóricos apontam que o sumiço faz parte de uma parceria da monarquia com a Netflix, para garantir a sobrevida da série "The Crown".

Após a sexta temporada, os roteiristas estavam sem assunto.

Outros dizem que Kate, em um momento de tédio e insatisfação, resolveu cortar a própria franja em casa, procedimento que sempre dá errado. Agora ela encontra-se trancada no quarto e só vai sair quando o cabelo crescer.

Sócios de clubes de tiro de Porto Alegre alegam que a princesa tomou vacina contra Covid, o que implantou um chip em seu braço e os chineses usaram o poder magnético para transformá-la em uma reptiliana, como Bill Gates e a rainha Elizabeth.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flávia Boggio de 14 de março de 2024 - Galvão Bertazzi/Folhapress

Já nos salões de beleza, teorizam que ela fez um procedimento estético malsucedido. Agora, médicos tentam cultivar um rosto novo nas costas de um rato para que a princesa possa aparecer em público novamente.

Teóricos cariocas alegam que a nobre britânica foi vista em fevereiro em um bloco no Rio de Janeiro. Até hoje, ela tenta se recuperar da ressaca de Corote, Xeque Mate e loló.

Também há quem diga que Kate fugiu para São Thomé das Letras e agora está no túnel que vai até a Chapada dos Veadeiros, junto com Paul McCartney, o povo Maia e o ET Bilú.

Uma última teoria, a mais provável, é que, após cuidar de três filhos, dez castelos, cumprir agendas reais e aguentar casos extraconjugais do marido, a princesa jogou tudo para o alto. Agora vive em uma quitinete em Londres, onde pode comer pudim e tomar pints de Guinness estirada em um sofá vendo série —que não seja "The Crown". Livre e sem ter que explicar para todo o planeta onde ela está.