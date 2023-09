Somos cegos para o óbvio. Não interessa se somos cultos, informados, cosmopolitas. A cegueira é permanente. Como lembrava George Orwell, não há nada mais difícil do que ver o que está mesmo na frente do nosso nariz.

Tempos atrás, lendo sobre a vida de Damião de Góis, o grande humanista português que partilhou casa com Erasmo de Roterdã e era lido por toda a Europa letrada, encontrei uma sua descrição de Lisboa no século 16 na qual o autor relatava os produtos que as naus dos descobrimentos traziam para a cidade.

Ouro, algodão, peles de animais, malagueta, açúcar, madeira, escravos. Nessa lista, e como observa o autor do livro (Edward Wilson-Lee), não havia diferenças de tom: tudo era mercadoria para vender e comprar.

O grande humanista, que provavelmente morreu às mãos da Inquisição, era incapaz de ver a mais trágica desumanidade.

Há duas formas de reagir a isso. A primeira, típica do anacronismo presunçoso, é condenar Damião por não ser tão iluminado como nós. Imagino que o Homem de Neandertal também fazia isso quando olhava com nojo para os hábitos primitivos do Australopiteco.

Ilustração de Angelo Abu para coluna João Pereira Coutinho de 4.set.2023 - Angelo Abu/Folhapress

A segunda é perguntar, mais modestamente, o que dirão os nossos descendentes, daqui a 500 anos, sobre coisas óbvias, até normais, que não provocam hoje grande sobressalto.

É um exercício arriscadíssimo. O futuro é insondável –e falar de descendência para o ano de 2523 implica acreditar que haverá mundo por aquela altura.

Além disso, existe sempre o "preconceito progressista" de acreditar que a humanidade só tem um caminho: melhorar.

Não compro essa fantasia. Prefiro a visão cética de um outro compatriota meu, o poeta Teixeira de Pascoaes, para quem o bem e o mal evoluem ao mesmo tempo, como se ambos fossem a sombra um do outro. O século 20 dobrou a esperança média de vida. O século 20 produziu o Gulag.

Seja como for, e partindo do pressuposto de que não regredimos mil anos como aconteceu no fim do Império Romano do Ocidente com as invasões bárbaras, suspeito que esses cinco hábitos serão lidos em 2523 com um arrepio de horror:

- Comer animais. Não é um juízo moral; é uma intuição moral. Sou comedor de carne e não tenciono converter-me ao veganismo. Mas imagino nossos herdeiros, incrédulos com os canibais do século 21 –nós. Sem falar do uso de animais para entretenimento social. Senti essa brisa gélida vinda do futuro quando visitei, no verão de 2022, a praça de touros de Ronda, no sul da Espanha, essa "cidade sonhada" que tanto encantou o poeta Rilke. Deambulando pela arena, estava em pleno Coliseu de Roma, lembrando a sorte dos primeiros cristãos.

- O estigma da loucura. Pessoas com diabetes ou hipotiroidismo tratam-se com insulina ou levotiroxina sódica. Nossos sucessores olharão para as doenças psiquiátricas da mesma forma –um déficit qualquer de uma substância qualquer. O estigma que hoje paira sobre a doença mental será tão bizarro para eles como a queima de mulheres acusadas de bruxaria é para nós.

- Dirigir automóveis. A autonomia individual será um valor do passado –uma espécie de fé na excelência humana sem caução científica. E, nesse passado, dirão eles, havia quem dirigisse máquinas de impressionante poder letal, a velocidades impensáveis e sempre à mercê do sono, do álcool, da distração ou da simples estupidez. Esse "holocausto rodoviário" terá seus monumentos –vastas sucatas que serão visitadas como hoje visitamos as pirâmides de Gizé.

- Sexo reprodutivo. Partindo do pressuposto de que haverá ainda sexo entre nossos herdeiros, o ato reprodutivo estará fora dessa lógica. A ideia de que, no passado, a formação de uma nova vida era deixada às contingências da genética, fora de um ambiente controlado, será usada como prova do nosso subdesenvolvimento.

- Workaholics. Causará espanto, e uma imensa sensação de desperdício, saber que cinco séculos antes havia uma classe fluente e afluente, com suas necessidades básicas supridas, que dedicava grande parte da vida a trabalhar até à insanidade, sem qualquer lógica ou obrigação. Nossos filhos vão perguntar como foi possível termos abolido a escravidão para nos tornarmos escravos de nós próprios.