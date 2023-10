O nome João Moura pode não ser familiar para muitos, mas o deputado português ocupa um papel relevante nas relações entre Portugal e Brasil. Como presidente do grupo parlamentar de amizade Portugal-Brasil, ele atua como um elo importante entre as duas nações.

Numa altura em que as relações bilaterais estão em constante evolução, apresentando novos e importantes desafios, a influência de figuras como Moura é mais relevante do que nunca.

Nascido em Ourém, uma cidade com suas próprias conexões históricas com o Brasil, Moura traz uma visão única para o grupo de amizade. Ele combina uma compreensão profunda das questões locais com uma perspectiva global, quer a nível empresarial mas também social e institucional. Isso faz dele um interlocutor importante na promoção do eixo luso-brasileiro.

O presidente Lula (PT) cumprimenta o mandatário de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa - Rodrigo Antunes - 25.abr.23/Reuters

Deu esta entrevista à coluna em Lisboa, em mais um encontro de Gente de cá e de lá na mesa do icônico restaurante Cícero.

Qual é a sua visão como parlamentar sobre o Brasil "usar" Portugal como um ponto avançado das suas relações com a Europa?

A base do relacionamento entre povos é como nas famílias e amizades. Se não há confiança no parceiro, ninguém tem relacionamento. Acho que quanto mais fortalecermos a base de confiança entre governantes e empresários, mais a oportunidade da concretização de negócios poderá surgir.

As oportunidades são enormes. Há pouco tempo acompanhei o senhor presidente da república [Marcelo Rebelo de Sousa] à Califórnia, onde nos reunimos com alguns empresários de grande dimensão. As vantagens de Portugal que os empresários americanos mais apreciaram são a localização geográfica, longe das atuais zonas de conflito e mais próxima de outros continentes, e o clima de segurança, muito acima do normal para o mundo empresarial.

Mas não só meteorológico…

É verdade (risos), Portugal tem produtos com grande diferenciação. Embora sejam de menor escala, o fato de estarmos na União Europeia faz com que Portugal possa agregar a reconhecida certificação europeia a seus produtos e serviços. Isso pode ser muito atrativo para a escala global, na qual há muitos empresários do Brasil.

A certificação é uma janela de oportunidades para os empresários brasileiros no seio da Europa e da União Europeia

A anunciada vinda da Apex para Portugal pode ser importante nesse capítulo?

Com honestidade política, tenho de dizer que apreciei muito a vontade política dos dirigentes brasileiros em montar essa estrutura da Apex em Portugal. Isso tem um significado muito relevante, e é um passo muito grande, atendendo até àquilo que eram as relações mais recentes, muito frias.

Pode mudar o paradigma…

O empresário brasileiro pode imputar ao empresário português uma abertura de horizontes. Entender que se pode ir mais além. Mas para isso é preciso haver a tal palavra de esperança, a tal palavra de confiança que nós, dentro do Grupo Parlamentar de Amizade, tentamos imprimir.

Mas são apenas os negócios a força desta relação?

Sou presidente da Assembleia Municipal de Ourém. No âmbito das minhas competências, numa função que não é executiva, tenho um trabalho de proximidade com crianças em idade escolar. Na cidade homônima de Ourém, no estado do Pará, colocamos em contato jovens de dois mundos muito diferentes, mas unidos pela língua. Embora ela seja um bocadinho diferente, quando falada pausadamente não é obstáculo.

E de que falam?

Apesar de estarem com os professores ao lado, o que querem mais saber é como funcionam as avaliações e as férias. Mas falam também daquilo que vão aprendendo. Por exemplo, há muitas semelhanças, até no nível da literatura. Obviamente, falaram depois das coisas que os motivam, das músicas que ouvem e dos filmes de que gostam. Até vi no sorriso de alguns uma oportunidade para o amor. Se não fosse a distância…