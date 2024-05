Antes de ser eleito governador em 2018, João Azevêdo Lins Filho (PSB-PB), atuou como secretário de Infraestrutura de João Pessoa, onde liderou projetos significativos que melhoraram a qualidade de vida na capital da Paraíba. Foi nesse papel que encontrou o caminho para sua liderança.

Formado em engenharia civil pela Universidade Federal da Paraíba, hoje, como governador, tem priorizado sobretudo o desenvolvimento econômico, em que tecnologia, educação, saúde e internacionalização são as grandes prioridades. Azevêdo é reconhecido por ser técnico e pragmático, procurando soluções baseadas em evidências.

Foi um homem apaixonado, disponível, muito próximo das pessoas, capaz de responder a todos por WhatsApp, que falou a esta coluna no restaurante Cícero em Lisboa em mais uma das conversas com "Gente de Cá e de Lá".

O governador da Paraíba, João Azevêdo Lins Filho (PSB-SP) - Divulgação/PSB

Como o senhor vê o Nordeste desempenhando um papel crucial no desenvolvimento do Brasil nos próximos anos?

O Nordeste tem um potencial imenso, não apenas devido à sua rica diversidade cultural e recursos naturais, mas também por sua localização estratégica, que faz dela um ponto de conexão ideal entre o Brasil e outros mercados, especialmente a Europa. Estamos investindo fortemente em infraestrutura, educação e tecnologia para garantir que essa potencialidade seja plenamente realizada.

Em termos de infraestrutura específica, quais são os projetos-chave que estão em andamento?

Estamos trabalhando em vários projetos importantes, como a expansão dos aeroportos e a melhoria das nossas conexões rodoviárias e ferroviárias. Além disso, estamos fortalecendo nossos portos, que são essenciais para o comércio internacional. Por exemplo, o porto de Suape em Pernambuco está se tornando um dos mais importantes hubs logísticos do Atlântico Sul.

Com a crescente importância das energias renováveis, como o Nordeste está se posicionando nesse setor?

O Nordeste já é líder em energia eólica no Brasil e estamos expandindo nossa capacidade em energia solar. O potencial é enorme e, além de satisfazer nossa demanda interna, pode nos tornar um exportador de energia limpa. Este é um dos setores que mais atraem investimentos estrangeiros atualmente.

Falando em investimento estrangeiro, atrair mais investidores internacionais é uma prioridade. A Paraíba é competitiva?

Estamos melhorando o ambiente de negócios por meio da simplificação dos processos burocráticos e do fortalecimento da segurança jurídica. Também estamos promovendo ativamente o Nordeste em fóruns internacionais como um local ideal para investimentos em diversas áreas, desde a indústria tradicional até setores de alta tecnologia e turismo.

Olhando o futuro, quais são os maiores desafios que o Nordeste enfrenta para alcançar esse potencial de desenvolvimento?

Além dos desafios logísticos e infraestruturais, precisamos garantir que o crescimento seja inclusivo. Isso significa investir em educação e saúde, garantindo que todos os nordestinos possam beneficiar-se do desenvolvimento da região. Além disso, precisamos manter um diálogo constante com todas as partes interessadas para garantir que as políticas implementadas reflitam as necessidades reais da população.