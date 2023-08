Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Vamos aderir à nova campanha: não discuta com bolsonarista, você não é psiquiatra!

E diz que Bolsonaro e Michele criaram uma seita: aceita cheque, aceita joias e aceita Pix!

E diz que a Carla Zambelii foi internada com problemas no intestino Delgatti. Rarará!

Ela diz que é diverticulite. Só culite. Culite no ponto. Diverticulite no ponto! Rarará! Refúgio de bolsonarista é hospital! Qualquer merda, se interna!

E eu tenho um vídeo de uma reunião do Partido Cidadania dando um exemplo de cidadania: "picareta, vagabundo"; "vagabundo é você, filho da puta". Isso que é cidadania! Rarará!

E o Sensacionalista: "Maior medo do brasileiro é ter outro apagão na hora da prisão do Bolsonaro, diz pesquisa". Na hora da algema! Aí quando voltar a luz eles prendem de novo!

E o new look do Bolsonaro? O look Papuda! "Bolsonaro faz harmonização facial e dentária de 84 mil reais." Pra ser fichado na Papuda. Mais bonito na foto de detento!

E atenção! PF faz busca e apreensão na casa de Jair Renan, o 04! Por estelionato e lavagem de dinheiro. Não tem ninguém honesto na família? Bolsonaro deveria ser preso por formação de família!

E o tuiteiro Fernando Rosas mudou o lema para "Deus, Pátria e Quadrilha!".

E o Jair Renan continua com cara de lhama! Com aquele topetinho de pegador de condomínio. Só pegador! Rarará!

E apreenderam o celular dele. Só deve ter nudes! Rarará!

E viralizou na internet a faixa de uma promoção de roupas femininas: "Abaixamos as calças! Estamos quase dando". Não entendi o quase. Tira esse quase daí! Rarará!

Nóis sofre mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!