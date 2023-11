Os sócios do Corinthians que votarão neste sábado (25), para eleger quem presidirá o clube nos próximos três anos, estão diante de sinuca de bico.

Se a situação é ruim, a oposição é ainda pior. E entre o que é ruim e o que é péssimo a opção deveria ser óbvia.

Augusto Melo, o candidato oposicionista, é mitômano, tem como companheiro de chapa Osmar Stábile, financiador do ato golpista de 8 de janeiro em Brasília, e, como pretendente a presidir o Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, alguém que padece do mesmo mal, tão falaz como ele.

Augusto Melo, candidato da oposição a presidente do Corinthians - Zanone Fraissat/Folhapress

Melo diz que foi procurado por dois ex-governadores de São Paulo, corintianos, para apoiá-lo. Não há nenhum vivo que se enquadre, pois os corintianos Franco Montoro, Orestes Quércia e Alberto Goldman morreram.

Conta ser íntimo do publicitário Washington Olivetto que o desconhece.

Alardeia ser financeiramente independente e, condenado por sonegação, com trânsito em julgado, pediu à Justiça os préstimos da Defensoria Pública por incapacidade de pagar advogado.

Nega empresariar jogadores e há várias testemunhas de que empresaria.

Gravações de conversas suas, admitidas pelo próprio, revelam falas racistas, misóginas e típicas de quem está mais próximo de organização criminosa do que de clube de futebol, ao ameaçar funcionária do Corinthians por achar ter sido traído por ela no apoio ao seu pleito.

Contou ter feito curso de gestão esportiva na USP e a universidade negou.

André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão, é levado para dentro da Polícia Federal de São Paulo, durante a Operacao Xepa da Lava-Jato - Danilo Verpa - 22.mar.16/Folhapress

O mundo de fato está de cabeça para baixo, e se a Itália elegeu Silvio Berlusconi, os Estados Unidos escolheram Donald Trump, o Brasil elegeu Jair Bolsonaro e Javier Milei teve a votação que teve na Argentina, por que o clube mais popular dos paulistas estaria preservado de tamanha maluquice?

Melo faz apologia da democracia, mas cultua o ditador Ernesto Geisel em sua rede social.

Para ver como a insanidade excede limites, é apoiado pela Gaviões da Fiel, que, em vez de se manter distante como fiscal das candidaturas, esquece ter nascido para combater o então presidente Wadi Helu, um assecla da ditadura.

É conhecido o episódio do jornalista brasileiro que ao ir cobrir a eleição na Argentina tomou um táxi no aeroporto de Ezeiza e rumou para hotel no centro de Buenos Aires.

No caminho, quis saber do motorista sua opinião. Ouviu dele críticas ferozes sobre o candidato situacionista.

Ao chegar ao destino, desejou ao taxista boa sorte no voto oposicionista e se surpreendeu: "Vou votar na situação. Que é uma porcaria, mas uma porcaria conhecida", ouviu.

Não há nada que não possa ficar pior e o Corinthians chegou ao ponto de, como soube a coluna, ter oposicionista que declara voto em Melo "porque será mais fácil tirá-lo em seis meses".

Morrer afogado ou queimado? De faca ou de tiro?

Enfim, o Corinthians está nas mãos de não mais que 4.000 sócios e rejeita a ideia de abrir capital na Bolsa para ser, verdadeiramente, de seus torcedores. Como fez o Bayern Munique, ao manter 51% das ações, e o Fortaleza tem intenção de fazer, já com autorização dos conselheiros.

O acima citado Franco Montoro dizia que, quando só há dois candidatos, e o eleitor desgosta de ambos, é preciso votar no menos ruim.

Melo é Milei sem cabeleira.

André Luiz Oliveira, o André Negão, é a situação conhecida.

Que fase!, diria Milton Leite, o excelente narrador, não o vereador, candidato a vice de Negão.