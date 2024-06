Após seis anos longe das novelas, a atriz Malu Mader está de volta às tramas da Globo. Ela começou a gravar nesta semana a sua participação em "Renascer". A artista será Aurora, uma agropecuarista que viverá um tórrido romance com José Inocêncio, personagem de Marcos Palmeira. Veja abaixo as primeiras fotos dela caracterizada para o papel.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Aurora (Malu Mader) em cena de "Renascer" - Fabio Rocha/TV Globo

Malu enumera alguns fatores que pesaram para o seu retorno como poder voltar a trabalhar com Palmeira, que é seu amigo desde a adolescência —o dois fizeram par romântico em "Celebridade" (2003)— e o fato de a trama ser um remake de uma história assinada por Benedito Ruy Barbosa.

"Achava que era uma falha da minha trajetória nunca ter feito uma novela do Benedito [Ruy Barbosa] e agora surgiu a oportunidade através da adaptação do Bruno Luperi [neto do autor]", afirma ela, em depoimento encaminhado à coluna.

Há ainda uma outra coincidência curiosa, segundo conta. O seu irmão, o pediatra Luis Felipe Mader, é muito fã de "Renascer", e é o médico dos filhos e netos de vários atores e diretores da trama. "Quando recebi o convite, pensei: 'Se eu recusar, o meu irmão vai me matar", diz, entre risos.

Estrela da Globo da década 1980 até o início dos anos 2000, Malu Mader deixou de ter um contrato fixo com a Globo em 2018. O seu último trabalho no canal foi uma participação em "Malhação: Vidas Brasileiras", naquele mesmo ano.

Durante esse período afastada, a atriz relata que ouvia muitos pedidos do público para que retornasse. "Apesar de não fazer novela há muito tempo e estar distante desse universo, é claro que por ter feito isso a minha vida inteira, a minha identidade se confunde um pouco com essa figura da atriz de novela. É algo muito forte."

A atriz Malu Mader como Aurora em "Renascer" - Fabio Rocha/TV Globo

Em recente entrevista ao F5, Malu tinha dito que não assistia mais novelas e "não tinha mais aquele fogo" para atuar no formato mais popular de teledramaturgia no Brasil.

A situação mudou, afirma, com a proposta para entrar em "Renascer". "Quando eu recebi o convite, imediatamente fiquei tomada de novo por uma vontade de fazer novela, algo que não me passava mais pela cabeça."



"Não é só a gente que escolhe as coisas. As coisas também nos escolhem. Estou muito feliz com o carinho e acolhimento com que fui recebida por toda a equipe e pelos colegas", completa.

Na versão original, de 1993, Aurora foi interpretada pela atriz Mara Carvalho.

As cenas de Malu Mader estão previstas para irem ao ar nas próximas semanas.